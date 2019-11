Doetinchem wil onderzoek naar cameratoezicht

Na horecaondernemers en de politie is ook de gemeenteraad van Doetinchem voorstander van cameratoezicht. Dat bleek donderdagavond tijdens de raadsvergadering. In een motie die door een groot deel van de raad werd gesteund, wordt de oproep gedaan om te onderzoeken waar en hoe er cameratoezicht kan komen in het centrum van de stad.

De motie werd ingediend door Patrick Moors van Gemeentebelangen. 'Je ziet de noodzaak die er is, mede door het incident van een aantal weken geleden. Je wordt weer even met de neus op de feiten gedrukt. Daarom is het van groot belang dat er nu een onderzoek wordt gestart naar de komst van cameratoezicht in het centrum van Doetinchem.'

Gemeentebelangen en het CDA liepen al langer rond met het idee om cameratoezicht bespreekbaar te maken. 'We zijn ingehaald door de realiteit en daarmee is deze motie in een stroomversnelling gekomen', zegt Jeroen Berends van het CDA. 'Mensen in het uitgaansgebied van Doetinchem moeten een veilig gevoel hebben.'

Verslaggever Davie Klein Gunnewiek bij de raad in Doetinchem

'Inbreuk op de privacy'

Toch is niet iedereen groot voorstander van cameratoezicht, zo bleek uit de reactie van de SP. 'Naar onze mening is het een te grote inbreuk op de privacy', zegt Sipke Hubers. 'Wij zijn meer voorstander van bodycams bij politieagenten. Die camera's zijn zichtbaar en mensen weten dat ze gefilmd worden.' Ook D66 valt over de privacy. 'Het is een te zwaar middel en er zijn te weinig zekerheden over de effectiviteit', zegt Pieter Herngreen. 'Wij pleitten voor meer agenten op straat en lijfelijk toezicht in de binnenstad.'

Meer agenten op straat is volgens burgemeester Mark Boumans geen haalbare kaart. 'De capaciteit van politieagenten staat zwaar onder druk, dus het is een illusie om te denken dat er snel meer agenten bij komen', zegt Boumans.

'Je kunt het niet zomaar inzetten'

Volgens de burgemeester wordt over cameratoezicht al langere tijd verschillend gedacht. 'Je kunt het niet zomaar inzetten, er moeten gegronde redenen voor zijn.' Toch heeft cameratoezicht volgens Boumans zeker voordelen. 'Afgelopen zomer hebben we bij het Stadsfeest camera's gebruikt en die resultaten waren meer dan positief.'

Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2020 moet er een raadsvoorstel liggen en het onderzoek zijn afgerond naar de beste plekken voor cameratoezicht en de kosten die het met zich meebrengt.

