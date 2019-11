Wethouder Ede verdedigt begroting: 'Geen grepen uit spaarpot'

In de raad van Ede klinken zorgen over de financiële positie van de gemeente. D66 en Ede Nu vrezen dat Ede onder toezicht van de provincie komt. Maar volgens Wethouder Leon Meijer (ChristenUnie) is daarvan absoluut geen sprake.

'Er ligt een goede gedegen begroting, we doen geen grepen uit spaarkassen', zei Meijer donderdagavond tijdens de raadsvergadering. Hoewel de gemeente op een enkel punt niet meer voldoet aan de normen van de provincie, staat Ede er over het geheel genomen goed voor, aldus de wethouder.

'Gespaard om geld uit te geven'

Ede gaat de belastingen niet drastisch omhoog gooien en hoeft ook geen bibliotheek te sluiten, daarover zijn lovende woorden. Maar het tekort van bijna 2,8 miljoen euro, de oplopende schuld en een behoorlijke daling van de gemeentelijke spaarpotjes betekenen een verslechtering van de financiële positie van de gemeente.

Oplopende schuld

Ede leent de komende jaren fors meer geld. Daardoor raakt de verhouding eigen vermogen en geleend geld uit balans en voldoet de gemeente vanaf 2021 niet meer aan één van de provinciale eisen. Dat leidt tot zorgen in de gemeenteraad. 'Maar de provincie kijkt naar het geheel', zegt Meijer. En op de andere eisen scoort Ede voldoende of goed, dus komt de gemeente volgens de wethouder niet onder financieel toezicht.

Bewust begrotingstekort

En dan is er ook nog het grote tekort dat voor 2023 in de begroting opgenomen is. Ook coalitiepartij CDA maakt zich daar zorgen over. In de voorgestelde begroting staat een tekort van bijna 2,8 miljoen euro. Daarvan is 2,3 miljoen euro structureel.

De wethouder liet naar eigen zeggen bewust een gat in de begroting omdat hij nog 2 tot 3 miljoen euro compensatie van het Rijk verwacht voor de oplopende kosten van de jeugdzorg. Volgens Meijer hebben de provincie en het Rijk afgesproken dat gemeenten om die reden een tekort mogen inboeken.

Of Meijer de zorgen van alle partijen weg heeft kunnen nemen, zal moeten blijken. Over twee weken stemt de raad over de begroting.

