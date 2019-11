Gemeenteraad: meer onderzoek nodig voor nieuwbouw VMBO-school Vorden

Er is voorlopig nog geen duidelijkheid over de mogelijke nieuwbouw van een VMBO-school in combinatie met een sporthal in Vorden. De gemeenteraad wil eerst meer onderzoek naar onder meer het aantal leerlingen.

door Melanie Lokate

De gemeenteraad wil graag dat het VMBO-onderwijs in Vorden blijft, maar om een goed besluit te nemen over de nieuwbouw is er meer onderzoek nodig.

Hoeveel leerlingen kan school echt verwachten?

Voor april 2020 moet er meer duidelijkheid zijn over het aantal te verwachten leerlingen. De school heeft 400 leerlingen nodig om de exploitatie rendabel te maken, maar de raad twijfelt of die aantallen haalbaar zijn. Het aantal inwoners in Vorden en omgeving daalt namelijk.

'Wij vragen ons af of de school het aantal leerlingen van 400 zal halen', zegt Rob Weverink van het CDA. 'We denken echt dat er nader marktonderzoek nodig is om de cijfers te onderbouwen.' Hij krijgt bijval van coalitiepartij GroenLinks.

Het gemeentebestuur stelde voor om een nieuwe VMBO-school in combinatie met een sporthal te bouwen aan de Almenseweg. 'Realiseer u dat dit een kans is die we moeten grijpen, het is een kans die niet heel vaak voor zal komen', zei wethouder Paul Hofman. Die ziet wel het nut van extra onderzoek.

Financiën baren zorgen

De raad maakt zich ook zorgen over het bedrag dat nodig is voor de bouw van het complex. In het gemeentelijke voorstel staat dat er bijna 15 miljoen nodig is.

'We hebben hier helemaal geen geld voor, want u haalt het nu helemaal uit de algemene reserve', zegt het CDA. 'Wat doet de school hier voor', vraagt VVD'er Joke Meulenveld zich af. De raad wil dat er gekeken wordt naar externe financiering.

School én buurt maken zich nu zorgen

Roos Willemsen, directeur van de school maakt zich zorgen over de vertraging. 'De open dagen komen eraan. En we hebben nu geen duidelijk verhaal richting de ouders. Dus ik maak me echt oprecht zorgen.'

Ook bewoners zijn teleurgesteld. Jan ten Damme van het buurtcomité Almenseweg: 'We moeten nu nog weer een lang proces in van onderzoeken en bijeenkomsten. Er is een sprankje hoop, want er is geen besluit, maar het einde is nog lang niet in zicht.'

