Ede overweegt gratis rijbewijs na volgen alcoholcursus

Wethouder Peter de Pater van Verkeer en Vervoer laat onderzoeken of dat ook in Ede kan. De Pater wil hier nog voor het einde van het jaar duidelijkheid over geven. Het is dan aan de raad om er een besluit over te nemen.

De Pater reageerde op een vraag van Jan Pieter van der Schans (CDA). Hij vroeg zich af of Ede wel genoeg doet om alcohol in het verkeer te voorkomen.

Gisteren meldde de NOS dat het aantal dodelijke slachtoffers door alcohol in het verkeer in twee jaar tijd meer dan verdubbeld is. In 2016 vielen er in heel Nederland dertien doden bij ongelukken gerelateerd aan alcohol, vorig jaar waren dat er 36.

Lees ook: Gratis rijbewijs aanvragen in Barneveld