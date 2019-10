Tot 2022 geen 200 meter hoge windmolens in Bronckhorst

Tot 2022 komen er geen grote windmolens in de gemeente Bronckhorst. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond besloten. De afgelopen maanden was er veel onrust onder inwoners. Ze protesteerden bij het gemeentehuis en een petitie tegen de plannen leverde bijna 1500 handtekeningen op.

door: Melanie Lokate

Het gemeentebestuur wilde de ruimte geven aan twaalf windmolens van 200 meter hoog. Voorlopig staat dat plan in de ijskast, want de gemeenteraad wil eerst inzetten op maximale energiebesparing en alle geschikte daken vol leggen met zonnepanelen.

Verkiezingsthema

Eind 2021 moet er dan een evaluatie komen waarin duidelijk wordt hoever de gemeente is met de de doelstellingen om energieneutraal te zijn. 'En 2021 is niet geheel per ongeluk gekozen', zegt Marcel Westerink van GemeenteBelangen Bronckhorst. 'Inwoners hebben dan met de verkiezingen echt iets te kiezen.'

De enige partij die de windmolens wel in het voorstel wilde houden is oppositiepartij D66. 'Versnelling is broodnodig', zegt Jan Engels van die partij. 'We zijn hier al een tijd mee bezig en we zijn nog niets opgeschoten. En zonder windmolens redden we het niet!'

Risico ingrijpen provincie

Wethouder Paul Hofman heeft de raad nog meegegeven dat de provincie Gelderland tot op heden niet ingrijpt, maar als een gemeente niets doen, dan loopt een gemeente het risico dat de provincie ingrijpt. 'Denk aan Zevenaar, daar worden nu windmolens gebouwd. Dat willen we hier niet. Wij kunnen het zelf regelen en we kunnen het beter.'

Draagvlag onder inwoners

Terugkerend onderwerp is hoe er draagvlak bij inwoners gecreëerd kan worden. 'We hebben op allerlei manieren geprobeerd om met onze inwoners te communiceren', zegt Herman van Rooijen van GroenLinks. 'Maar blijkbaar moet er nog heel veel meer gedaan worden.'

De wethouder wil de inwoners nog beter betrekken bij de plannen. 'Nu is het nog allemaal heel erg abstract.' Maar als de plannen straks concreter worden, hoopt de wethouder dat het makkelijker wordt om mensen te betrekken.

'Een borrel op drinken'

De massaal toegestroomde bezoekers die de raadsvergadering op de voet hebben gevolgd zijn blij. 'Ik ben positief, voorlopig krijgen we niets', zegt iemand. Een ander vult aan: 'Maar je weet niet wat de toekomst brengt, ik heb ze liever ook niet in mijn achtertuin.' Herman Koster, die de afgelopen tijd verschillende acties voerde, is blij: 'Dit is precies wat we hebben voorgesteld. Pak eerst het laaghangend fruit en kijk dan verder. We gaan er nu een borrel op drinken.'

Verrijkte routekaart

De plannen maken onderdeel uit van de Verrijkte Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030. Hierin staat hoe de gemeente Bronckhorst er voor wil zorgen dat ze in 2030 energieneutraal zijn. Grootste opgave , is om minder energie te gebruiken. Daarnaast wordt er ingezet op de ontwikkeling van lokale initiatieven. Grote energiecoöperaties krijgen nu geen kans om windmolens of grote zonneparken te bouwen. 'Wij willen niet dat iemand anders rijk wordt door ons mooie landschap te gebruiken', aldus de wethouder.

