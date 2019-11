De Gelderse schaatstop wil pieken dit weekend: 'Geen gedonder, laten zien wat ik kan'

Thijs Govers ziet zichzelf al staan als Vordense schaatser in Thialf. Hij raakt er al helemaal enthousiast van. 'Je rijdt tussen de top van Nederland, van de wereld zelfs. Ik vind het ook tof dat ik in Nederland deze wedstrijd mag schaatsen en dat we nog steeds een vol Thialf hebben. Het is zo vet om voor zoveel mensen te mogen rijden.'

En daar moest Govers nog wel even zijn best voor doen. Hij rijdt nu nog bij het gewest Friesland, om zich in de kijker te rijden bij de grote ploegen. Hij moest zich dus ook plaatsen voor dit kwalificatietoernooi. Dat deed hij getergd. 'Ik heb vorig jaar mijn sleutelbeen gebroken en miste daardoor de eerste weken op het ijs. Dan begin je met een achterstand aan het seizoen en dan merk je halverwege nog steeds dat je fysiek achterloopt. Ik heb onderschat hoeveel energie dat herstel kostte.'

'Ik kan harder'

Dit jaar moest dat dus anders, vertelt de schaatser uit Vorden. 'Ik dacht: geen gedonder. Ik moet laten zien wat ik kan. Het hoofddoel is nu om een persoonlijk record te rijden dit weekend, want dan weet je dat je een goede rit hebt laten zien. Ik weet ook dat ik nog harder kan dan ik tot nu toe heb laten zien.' Hij rijdt dit weekend de 500 en de 1000 meter.

Foto: Thijs Govers

'Veel achter de mannen aan'

Voor Elisa Dul uit Oene is het na één seizoen team EasyJet nu tijd om een stabiel seizoen te rijden. Door rugproblemen ging het vorig jaar niet altijd zoals gehoopt bij Elisa. 'Maar ik heb nu geen last meer, ik hoop dat het stabiel blijft.' En dus staat ze met vertrouwen aan de start bij het kwalificatietoernooi van de World Cups. 'Ik wil daar gewoon goede ritten neerzetten en dan kijk ik wel hoever ik daarmee kom.' Ze rijdt de 500 meter, de 1000 meter, de 1500 meter en de mass start.

Dit seizoen ligt de focus bij Elisa vooral op het beter worden. 'Ik wil nu stappen zetten, ik wil mezelf verbeteren en zorgen dat ik harder schaats. Natuurlijk maak ik het liefst zoveel mogelijk progressie. Dat kan in deze ploeg, want ik heb het naar mijn zin en ik heb het gevoel dat ik sterker kan worden hier. We rijden veel achter de mannen aan, zo kan ik veel snelle rondes maken. En als we met de dames samen rijden dan leer ik meer om technisch te rijden. Dat is een goede combinatie, denk ik.'

Seizoensplannen

Voor Elisa Dul en Thijs Govers is de verwachting misschien niet dat zij zich zullen plaatsen voor de World Cups. Maar ze weten dat ze zo goed mogelijk voor de dag willen komen. En dan ligt het piekmoment voor beiden bij de NK afstanden in december en de NK sprint in januari.

'Daar wil ik zeker pieken', vertelt Dul. 'Ik wil dit hele seizoen doorbouwen en per week beter worden. Er zijn dit jaar ook weer junioren doorgestroomd en daar zitten sterke dames tussen. Het is aan mij de taak om daarvoor te blijven. Het seizoen mag van mij wel weer beginnen.'

Foto: Omroep Gelderland

Govers sluit zich daarbij aan. 'Bij de NK of het Olympisch Kwalificatie Toernooi is de druk nog net wat hoger. Maar natuurlijk wil je daar pieken in een vol Thialf en met televisie erbij. Ik kijk er echt naar uit.'