Hoop voor pgb-houders Apeldoorn: bezuiniging nog verre van definitief

Het college wil nog wel een keer praten over het pgb, aldus wethouder Detlev Cziesso donderdagavond. Dat deed hij tijdens de bespreking van de meerjarenbegroting. Minder hoopvol nieuws is er voor Apeldoornse huishoudens: de onroerende zaak belasting (ozb) vrijwel zeker omhoog, net als de afvalstoffenheffing.

Miljoenentekort

Een enorme opgave kun je het noemen: een miljoenentekort wegwerken en zorgen dat de tekorten de komende jaren niet nog verder oplopen dan ze nu al zullen doen. Het tekort in Apeldoorn zou kunnen oplopen tot 40 miljoen euro in 2023).

Het huidige begrotingsvoorstel snijdt in het sociale domein. De pgb wordt afgeslankt en de afvalstoffenheffing gaat omhoog met 25 procent. De ozb stijgt met ruim 7 procent.

Dat laatste is tegen het zere been van onder meer oppositiepartijen Groei & Toekomst en Gemeentebelangen. Het leidde tot de vraag of woningbezitters steeds maar de dupe kunnen worden voor het wegwerken van tekorten. Tegelijkertijd brengt de ozb-verhoging 2,6 miljoen euro in het laatje. Dat zijn broodnodige miljoenen voor de gemeente.

En volgend jaar?

Wethouder Cziesso geeft toe dat hij niet kan verzekeren dat de ozb volgend jaar niet wéér omhoog gaat, maar dat het de bedoeling is dat die straks gewoon mee stijgt met de inflatie. Tegelijkertijd kunnen oplopende tekorten, een nieuwe recessie of andere onvoorziene zaken roet in het eten gooien.

De ozb-verhoging voelde als een 'baksteen' zegt Cziesso. Want dat was helemaal niet de bedoeling. 'Dat vraagt veel van de coalitie. En van Apeldoorn.' Snijden in het sociaal domein is ook zo'n baksteen, legde de wethouder uit.

Voorjaar

Over de verschillende manieren waarop je wel en niet op bezuinigt, daar gaan wethouder Detlev en de raad het samen over hebben, voordat de voorjaarsnota wordt vastgesteld. De beslissing over wel of niet bezuinigen op het pgb kan wellicht ook tegen die tijd vallen, denkt Cziesso.

Half november volgt een besluit over de meerjarenbegroting. Dan is duidelijk of Apeldoorners die bittere pil écht moeten slikken en of pgb-houders ontzien worden in de bezuinigingen.

