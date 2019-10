Stevige kritiek op begroting Scherpenzeel

Ook al ging de gemeenteraadsvergadering vanavond over de begroting, in alles kon je horen dat de raadsleden heel druk zijn met de fusie die er mogelijk aankomt. Een aanzienlijk deel van de partijen, oppositie én coalitie is kritisch op de begroting, maar uiteindelijk stemmen alle raadsleden in. Komende maanden moet duidelijk worden of het dorp wellicht fuseert met grote buurman Barneveld.

Door Ellen Kamphorst

Grooste krititiek op de begroting van coalitiepartijen ChristenUnie (CU) en PRO Scherpenzeel is dat de begroting een rooskleurig beeld geeft van een gemeente die er, wat hen betreft, financieel helemaal niet zo goed voorstaat. De gemeente Scherpenzeel heeft te weinig personeel voor het vele werk dat ze moet verschaffen en moet extra personeel aannemen. Volgens CU en PRO zouden die structurele kosten ook uit structurele middelen betaald moet worden en niet, zoals nu, door een greep uit een spaarpot.

'Winstwaarschuwing'

Als je de begroting leest zou je kunnen denken dat Scherpenzeel het komende jaar 8000 euro overhoudt. Marieke van de Beek van de ChristenUnie: 'Bij deze begroting zou eigenlijk een winstwaarschuwing moeten, in 2021 hebben we 1 miljoen extra kosten voor de ambtelijke organisatie, terwijl we op papier in de plus uitkomen.' Toch stemt coalitiepartij CU voor de begroting. Dit tot grote verbazing van de oppositiepartij SGP: 'Snoeiharde kritiek én één zin later stemmen ze toch in.' aldus fractievoorzitter Maarten Zwankhuizen. Ook de kritische Willem Schuur van coalitiepartij Pro Scherpenzeel bindt aan het eind van zijn kritische betoog in: 'In principe vinden we het wel positief dat er nu duidelijkheid is over de extra kosten rondom het ambtenarenapparaat', zegt hij. Terwijl hij een paar minuten daarvoor nog sombert over 'financiële problemen.'

Fusie met Barneveld

Met haar 10.000 inwoners is Scherpenzeel één van de kleinste gemeenten van onze provincie. Ze werd al eerder genomineerd voor een fusie, maar de samenvoeging met twee Utrechtse plaatsen ging toen niet door. De gemeenteraad onderzoekt nu of en hoe het dorp zelfstandig kan blijven. Eind van dit jaar valt er een besluit, als de samenvoeging doorgaat dan is dat op zijn vroegst in 2023. Het lijkt erop dat de zorgen rondom de fusie ervoor zorgen dat de coalitiepartijen elkaar aan het eind van de avond terugvinden, de raadsleden stemmen unaniem in met deze begroting.