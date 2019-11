Politieke crisis in Brummen: alle wethouders opgestapt

Brummen zit zonder wethouders nadat donderdagavond drie wethouders opstapten. Daarmee blijft alleen de burgemeester over in het college, want afgelopen juni gaf ook al een wethouder er de brui aan.

Wethouders Peter-Paul Steinweg (VVD), Jolanda Pierik-van der Snel (CDA) en Eef van Ooijen (PvdA) dienden donderdagavond hun ontslag in bij de gemeenteraad. In juni deed Margriet Wartena dat al.

'We hebben als team gefunctioneerd, al was dat als team de laatste maanden niet makkelijk', begon wethouder Pierik-van der Snel haar betoog. 'Sinds er sprake is van een nieuwe coalitievorming hebben wij onze verantwoordelijkheid gehouden voor lopende zaken. Maar wij maken plaats voor nieuwe collega's, wie dat dan ook mogen zijn.'

VVD niet langer in de coalitie

De politieke crisis in Brummen begon nadat wethouder Margriet Wartena (Lokaal Belang) in juni na precies één jaar wethouderschap opstapte. De overige coalitiepartijen (VVD, CDA en PvdA) voerden afgelopen zomer gesprekken om een vierde partij voor de coalitie te vinden, maar dat leverde geen resultaat op.

Waar het in eerste instantie leek op een nieuwe coalitie van VVD, PvdA, CDA, GroenLinks en D66, kregen ook deze vijf partijen niet alle neuzen dezelfde kant op. Vier partijen besloten daarop door te willen maar zonder de VVD, de grootste partij in Brummen met vier zetels. Reden voor wethouder Steinweg om zijn functie per direct neer te leggen. 'Ik heb me verbaasd over de voortvarendheid waarmee de VVD aan de kant is geschoven, de winnaar van de verkiezingen van nauwelijks één jaar geleden', liet hij donderdagavond weten.

Voorlopig blijven twee wethouders hun taken uitvoeren, totdat er vervangers zijn.

