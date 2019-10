Emotionele wethouder na zandkwestie: 'Ik ben geraakt, dit gun je geen mens'

Oud-wethouder Gerard van den Hengel en het huidige college zijn het namelijk niet eens over de gang van zaken aan het begin van het hele debacle.

De Kruijf vertelde in oktober dat oud-wethouder Van den Hengel eind 2017 voor het eerst werd geïnformeerd over de zandkwestie. Maar de raad wist deze informatie pas in maart 2018. Dat was te laat, concludeerde commissie Eenhoorn die onderzoek deed naar het handelen van de gemeente tijdens het debacle. Volgens commissieleider Bas Eenhoorn was dat de reden dat de 'kwestie een crisis werd'.

Diep geraakt

Wethouder De Kruijf kreeg het vervolgens van langs. In eerste instantie werd hij verantwoordelijk gehouden voor het achterhouden van de informatie. 'De openbare twijfels over mijn integriteit hebben mij diep geraakt. Als er ook maar een splinter van waar is geweest, had ik mijn diep geschaamd', reageerde een geëmotioneerde wethouder over de kwestie.

'Ik voel mij geraakt over wat zich heeft plaatsgevonden en dat gun ik geen mens'. Hij doelt daarmee op vragen vanuit de raad, nieuwsartikelen en columns die over hem zijn geschreven. 'Ik ben voorstander van een goed inhoudelijk debat, maar er is hier op de man gespeeld. Mijn integriteit werd daarbij in twijfel getrokken en slaat naar binnen.'

Verschillende herinneringen

De Kruijf wijst namelijk naar voormalig-wethouder Van den Hengel. Hij zou als eerste informatie over de zandkwestie hebben gekregen. Toch wordt dit door de oud-wethouder ontkent. Volgens hem waren wethouder De Kruijf, burgemeester Asje van Dijk en ambtenaar Ruud Schouwaert wel geïnformeerd.

Omdat beide partijen vasthielden aan hun verhaal eiste de gemeenteraad opheldering over het verhaal. Burgemeester Van Dijk sprak tweemaal met de oud-wethouder om alles boven water te krijgen en met een gemeenschappelijke verklaring te komen, maar dit doel is niet gelukt. 'De herinneringen zijn te vaag', aldus de burgemeester.

Ondanks dat veel feiten boven tafel zijn gekomen, zijn beide partijen niet nader tot elkaar gekomen. 'Over wat er tussen december 2017 en maart 2018 is gebeurd herinneren zich te weinig mensen zich nog iets. We hebben iedereen die Van den Hengel tijdens de twee gesprekken heeft genoemd om informatie gevraagd. Vrijwel niemand kan zich herinneren wat Van den Hengel beweert', aldus Van Dijk.

Schuld

Ondanks dat het onduidelijk blijft wat er precies in de beginperiode van de crisis is gebeurd, blijft het feit staan dat het college volgens commissie Eenhoorn te afwachtend heeft gehandeld. Van die conclusie loopt De Kruijf niet weg. 'Wij hebben tot drie maal toe aan de gemeenteraad aangegeven dat we eerder naar hen met de informatie moeten komen. Die fout moeten we niet nog eens maken en daar is iedereen het over eens.'