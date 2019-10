Minuut stilte voor Ab en Geke bij gemeenteraad

Burgemeester Marianne Besselink zei voorafgaand aan de vergadering: 'Ik wil met u samen kort stilstaan bij gerespecteerde Hengeloërs die uit hun leven zijn weggerukt. Er is de afgelopen dagen al veel stilgestaan. Het is fijn om te zien dat mensen in deze tijd dichtbij elkaar staan en oog voor elkaar hebben.'

De afgelopen dagen stonden verenigingen in Hengelo bijvoorbeeld stil bij het overlijden. Alle teams van voetbalclub Pax die thuis speelden, hielden een minuut stilte en speelden met rouwbanden. In het gemeentehuis van Bronckhorst ligt ook een condoleanceregister. Fietsclub de Keiaosers heeft afgelopen zondag een herdenkingstocht gefietst.

Zoon is verdachte

Een zoon van Ab en Geke is verdachte in de zaak. Hij is inmiddels overgebracht naar het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen. Het Openbaar Ministerie laat weten geen mededelingen te doen over de zaak voordat de rechtszaak start.

