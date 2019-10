Raad Doesburg niet akkoord met forse verhoging toeristenbelasting

De toeristenbelasting in Doesburg gaat vooralsnog niet met 75 procent omhoog. De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering niet ingestemd met het voorstel van het college om de belasting te zo fors te verhogen. Nu is dit bedrag nog 1,30 euro per persoon, per nacht en dat zou gaan naar 2,35. De toeristenbelasting was één van de punten in de meerjarenbegroting die moet zorgen voor meer geld in het laatje.

door Lonneke Gerritsen

Ook wilde het college het parkeren in het centrum van Doesburg duurder maken en zou er vanaf 2021 onder andere minder geld naar de bibliotheek gaan. Deze voorstellen stuiten op veel kritiek van de verschillende fracties. 'Waar is het sociale gezicht van de coalitie?', vraagt het CDA zich af. De SP wordt 'knap verdrietig' van deze begroting.

Vrijwel alle partijen vallen tijdens de begrotingsraad over de voorgestelde verhoging van de toeristenbelasting. Volgens D66 komt Doesburg -als de plannen doorgaan- in 'de duurste categorie' van Gelderland. Bovendien vindt de partij het onterecht dat dit vooraf niet is besproken met de campingeigenaren van Het IJsselstrand en De Zwarte Schaar.

Gasten lopen weg

Volgens campingeigenaar Werner Takkenkamp viel het nieuws koud op zijn dak: 'We hebben met de twee campings samen 1200 plekken, waarvan het grootste deel is bestemd voor vaste gasten. Die zouden dan per jaar van 200 euro naar 370 euro gaan wat betreft toeristenbelasting. Dan lopen gasten weg.' Takkenkamp is bang dat toeristen liever kiezen voor een camping in een gemeente in de buurt waar de belasting veel lager is. 'Want kamperen is low-budget vakantie'.

Uiteindelijk nam de raad een motie aan waarin de wethouder de opdracht heeft gekregen deze belasting minder fors te verhogen en hierover in gesprek te gaan met de campingeigenaren. Ook moet er gezocht worden naar alternatieven. In december moet hier duidelijkheid over zijn.

Praten met bieb

Verder heeft de gemeenteraad het college opgedragen dat de bibliotheek voor Doesburg behouden moet worden ondanks de bezuiniging. De komende tijd volgen er gesprekken met het bestuur van de bieb hoe het verder kan en moet.

zie ook: Begroting Doesburg: parkeren duurder, binnenstad mooier, budget bieb fors omlaag