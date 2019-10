Weer stapt een wethouder op in Brummen, tweede in één jaar tijd

'Ik heb de laatste twee maanden ervaren hoe onelegant de politiek kan zijn, om het in nette bewoordingen te zeggen. Ik heb me verbaasd over de voortvarendheid waarmee de VVD aan de kant is geschoven, de winnaar van de verkiezingen van nauwelijks één jaar geleden', sprak Steinweg in de raadszaal.

VVD niet langer in de coalitie

De politieke crisis in Brummen begon nadat wethouder Margriet Wartena (Lokaal Belang) in juni na precies één jaar wethouderschap opstapte. De overige coalitiepartijen (VVD, CDA en PvdA) voerden afgelopen zomer gesprekken om een vierde partij voor de coalitie te vinden, maar dat leverde geen resultaat op.

Waar het in eerste instantie leek op een nieuwe coalitie van VVD, PvdA, CDA, GroenLinks en D66, kregen ook deze vijf partijen niet alle neuzen dezelfde kant op. Vier partijen besloten daarop door te willen maar zonder de VVD, de grootste partij in Brummen met vier zetels.

'Ik laat mij niet aan de kant zetten'

Volgens de opgestapte wethouder maken de nieuwe coalitiepartners nu nieuwe vrienden. 'Dat heeft als consequentie dat ik op een of andere manier weg moet. Ondanks de unanieme instemming van de raad bij mijn benoeming. Ondanks kwalificaties als: gerespecteerde wethouder, deskundige bestuurder, iemand die Brummen nodig heeft. Dat voelt ongelooflijk wrang.'

Met de nieuwe coalitie, zonder de VVD, had Steinweg hoe dan ook op den duur plaats moeten maken voor een nieuwe wethouder. Liever neemt hij nu zelf het heft in handen. 'Ik laat mij als bestuurder niet door de politiek of een coalitie in wording aan de kant zetten. Daarom heb ik schriftelijk aan de voorzitter medegedeeld nu te stoppen met deze uitdagende job.'

