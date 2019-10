Huis in Brummen? Volgend jaar ga je meer belasting betalen

Huizenbezitters in Brummen gaan volgend jaar meer onroerendzaakbelasting (OZB) betalen, 32 procent om precies te zijn. Dit kan oplopen van een paar tientjes tot honderden euro's extra per jaar. Dit heeft de Brummense gemeenteraad donderdagavond besloten.

De begrotingsvergadering werd donderdagavond overschaduwd door het opstappen van wethouder Steinweg. De tweede wethouder in één jaar tijd die zijn ambtsperiode voortijdig beëindigd. Ondanks dat veel raadsleden daardoor weinig zin meer hadden in een politiek debat, werd de begroting voor 2020 met een paar kleine wijzigingen vastgesteld.

Huiseigenaren gaan meer betalen

Huiseigenaren met een huis van 240.000 euro (peildatum 1-1-2019) gingen aanvankelijk zo'n vijf tientjes meer betalen aan OZB in 2020. Een meerderheid van de gemeenteraad denkt echter dat Brummen nog wel wat extra vet op de botten kan gebruiken, waardoor vier partijen voorstelden om de OZB nog wat verder te laten stijgen.

Dit voorstel van de PvdA, D66, GroenLinks en CDA werd uiteindelijk aangenomen. Dat betekent dat Brummenaren met een huis van 240.000 euro volgend jaar zo'n 90 euro meer aan OZB gaan betalen. De maatregel moet in totaal ruim 1,2 miljoen euro extra inkomsten genereren.

Financieel gezond

De gemeente Brummen komt de komende jaren structureel geld tekort, waardoor extra inkomsten volgens het college en de gemeenteraad hard nodig zijn. Een deel van de opbrengsten uit de OZB moeten straks terugvloeien in de algemene reserve, het andere deel wordt gebruikt om kosten binnen het sociaal domein te dekken.

De initiatiefnemers van de verhoging vinden een stijging van het belastingtarief rechtvaardig omdat de lastendruk voor inwoners volgens hen nog steeds relatief laag is. De lastendruk is een optelsom van de rioolheffing, de OZB aanslag en de afvalstoffenheffing. 'Die is volgend jaar nog steeds vijf euro lager dan het Gelderse gemiddelde', aldus Dity Zuidwijk-van Lenthe van het CDA.

Toeristenbelasting

Naast de OZB gaat ook de toeristenbelasting volgend jaar definitief stijgen. Wie in 2020 een nachtje in de Brummen logeert betaalt 1,75 euro per persoon per nacht. Nu ligt dat bedrag nog op 1,37 euro. Ter vergelijking: in Gelderland ligt het gemiddelde op 1,22 per persoon, per nacht. Het college wil daarin wel een uitzondering gaan maken. Schoolkampen worden vanaf volgend jaar uitgesloten van het betalen van toeristenbelasting.

