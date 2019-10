Cynthia moet naar Mexico, maar niet voor een fijne vakantie

'Het is hartverwarmend', zegt Cynthia's man Jeroen Holtkuile. 'We krijgen van alle kanten spullen die we kunnen verkopen. Mensen hebben taarten gebakken, kinderarmbandjes gemaakt, ze haken voor ons en dat kunnen wij dan weer verkopen.

Tintelingen, verdoofd en krachtverlies

Zijn vrouw kreeg op 4 maart 2016 van de neuroloog de diagnose Multiple Sclerose (MS). 'Het begon met tintelingen, een verdoofd gevoel en gedeeltelijk krachtverlies aan mijn linkerzijde. Naarmate het erger werd, kreeg ik diverse medicijnen toegediend om de pijn te onderdrukken en de aanvallen te verminderen.'

'Cynthia heeft een extreme vorm', zegt haar man Jeroen. 'En ze gaat achteruit de laatste tijd. Er werd tegen ons gezegd: kijk naar het buitenland. Daar is meer mogelijk dan hier in Nederland. We hebben een vrouw ontmoet die in Mexico is behandeld en nu zelfs dagen heeft dat ze er even niet eens meer aan denkt. Dat willen wij ook.'

Busreis en benefietconcert

Maar de behandeling in Mexico kost veel geld: 80.000 euro. Met de Stichting Cynthia organiseren ze nu allerlei acties: van een busreis naar Oberhausen tot een benefietconcert. En ze staan dus op verschillende evenementen met hun kraam.

Afgelopen weekend waren ze daarvoor bij de heropening van een manege in Diepenveen, Overijssel. 'Daar hebben we maar liefst 900 euro opgehaald. Zo proberen we alles om zo snel mogelijk het geld bij elkaar te krijgen. Er is haast geboden, want Cynthia gaat snel achteruit. Zodra we het geld bij elkaar hebben, gaan we.'

Cynthia Holthuile (links) bij manege Diepenveen. Foto: RTV Oost