In Nijmegen zijn dringend huizen nodig, maar er kan niet worden gebouwd

Het Arnhemse onderzoeksbureau Companen heeft in opdracht van de gemeente Nijmegen onderzocht hoe groot het woningtekort is. Pim Tiggeloven van Companen vertelt dat het acute tekort zo'n 5500 woningen betreft.

'Maar ik moet wel zeggen dat het niet handig is om het hele tekort in één keer in te lopen. Een stukje spanning op de woningmarkt is altijd goed. Ik kan zeggen dat er zo'n 4000 woningen nodig zijn om het acute tekort op te lossen', legt hij uit.

Meer alleenstaanden

Maar bij die omvang blijft het probleem niet. 'We hebben tot 2030 geïnventariseerd. Doordat er onder meer steeds minder gezinnen komen en dus meer alleenstaanden een huis nodig hebben, zullen er tot 2030 zo'n 10.000 woningen bij moeten komen.'

Dat komt niet alleen door gezinsverdunning, maar ook doordat veel meer mensen in Nijmegen willen wonen en steeds meer mensen langer in de stad blijven wonen.

Met het woningprobleem concurreert Nijmegen aardig met de grote steden, ziet Tiggeloven. 'Utrecht en Amsterdam zijn echt koploper, maar Nijmegen volgt snel. Het woningtekort is dus relatief groot.'

'600 woningen kunnen niet gebouwd worden'

Bouwbedrijf Klokgroep uit Nijmegen wil die woningen graag bouwen, maar heeft problemen door de stikstofregels. 'In Nijmegen hebben we zo'n 100 miljoen aan productie dat doorschuift, omdat we niet helder hebben of we op basis van deze bestemmingsplannen een bouwvergunning krijgen. Dit omdat de stikstofnormen overschreden worden. Dan gaat het in totaal over 600 woningen die Nijmegen wel keihard nodig heeft. Dat leidt tot onverantwoord hoge prijsniveau's', vertelt Harold van Rooijen van Klokgroep.

Van Rooijen snapt eigenlijk niet waarom de bouwsector zo getroffen moet worden door de stikstofregels. 'De meeste problemen komen vanuit de boeren, de industrie en het verkeer. Als je kijkt wat de woningbouw daaraan toevoegt, dan snap ik de hele discussie niet.'