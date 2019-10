Begroting Nijkerk: ozb stijgt, maar iets minder dan gepland

Het college van Nijkerk was van plan om de ozb behoorlijk te verhogen, maar de gemeenteraad trapt iets op de rem. B&W stelde een verhoging voor van 8,7 procent, maar de gemeenteraad wilde niet verder gaan dan een verhoging van 7,2 procent. Oppositiepartij CDA wilde dat er gesneden zou worden in de kosten om de stijging van de ozb nog verder te beperken, maar daar is geen meerderheid voor. Het CDA stemde als enige tegen de begroting.

door Ellen Kamphorst

Wethouder van Financiën Oosterwijk: 'We willen de lasten zo laag mogelijk houden, maar niet extra bezuinigen.' Fractievoorzitter van oppositiepartij CDA Van Ruler had graag gezien dat de gemeente wel scherper zou zijn op de uitgaven.

Op de nullijn

De coalitiepartijen in de gemeenteraad willen dat de ozb iets minder wordt verhoogd dan aanvankelijk de bedoeling. De begroting komt met een verhoging van 7,2 procent precies uit op nul.

Uitgaven en inkomsten zijn dus in evenwicht, maar met een kleine tegenvaller moet er dan wel meteen een greep uit de spaarpot worden gedaan. Wethouder Oosterwijk maakt zich daar geen zorgen over, omdat er volgens hem genoeg spaargeld is om dat risico te dekken.

Oppositie vindt 6,9 miljoen in de begroting

Aart Klompenhouwer, fractievoorzitter van de Lokale Partij, kwam in de begroting een bedrag van 6,9 miljoen tegen in het potje 'reserve precariorechten.'

Die rechten mogen niet meer worden geheven en dus is dat bedrag over. De hele raad was het ermee eens dat het geld ook wel aan andere dingen kan worden uitgegeven, zoals projecten die gaan over 75 jaar vrijheid.

Onderhoud groen

In Nijkerk zijn al lange tijd klachten over het onderhoud van het groen. De oppositie sprak de wethouder er nog eens op aan. Wethouder Aboyaakoub-Akkouh kent de klachten en zei dat medewerkers van de groenvoorziening er geregeld op worden aangesproken.

'Dat is echt heel vervelend voor onze medewerkers,' zei ze in een emotioneel betoog. 'Weet dat wij ermee aan de slag zijn en dat er gewerkt wordt aan een plan om de groenvoorziening te verbeteren.' De raad hielp een handje en stemde unaniem in met het plaatsen van extra bladkorven.