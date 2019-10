Wethouder slingert sloopkogel in dorpshuis Herveld

Wethouder Horsthuis-Tangelder heeft donderdag een sloopkogel in de voordeur van het dorpshuis in Herveld geslingerd. Daarmee luidde hij de sloop van het oude pand in. Eind volgend jaar moet er een nieuw dorpshuis staan.

door Thomas Overdijk

‘Het hele dorp is blij dat het eindelijk gaat gebeuren’, begint Irma Harverhals van Dorpsbelangen Herveld. ‘We wachten nu al vier jaar. Het oude pand is zo gedateerd. Het was gewoon op.’ Het dorpshuis De Hoendrik is bijna 50 jaar oud.

Binnen een jaar moet er een splinternieuw multifunctioneel centrum staan waaraan ook de bestaande sporthal ernaast wordt toegevoegd. Volgens Haverhals is dat geen overbodige luxe: ‘Er is ontzettend veel te doen in Herveld. We zijn een erg actief dorp. Bijna iedereen maakt gebruik van De Hoendrik.’

Sloopkogel door de voordeur

De wethouder vond het leuk dat hij de eer kreeg om de afbraak in te luiden door een sloopkogel door de voordeur te rammen. ‘Ik mocht even het kwajongetje uithangen’, lacht hij. ‘Samen met het bestuur hebben wij een tijd geleden plannen gemaakt om een multifunctioneel centrum in Herveld neer te zetten. Het is mooi dat we nu eindelijk de eerste stap hebben gezet.’

