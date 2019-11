Senioren willen aanpak gevaarlijke verkeerssituaties

door Melanie Lokate

Hans van Lith zit normaal gesproken niet in een rolstoel, maar samen met Gerard Siebelink wil hij me laten zien wat het probleem voor rolstoelers is. Verpleeghuis Pronsweide heeft wel wat rolstoelen te leen en dus kunnen de heren mij laten zien wat het probleem is.

Schuine stoepen zorgen voor probleem

Als we het uitrit bij het verpleeghuis afrijden is het probleem eigenlijk al direct te zien, maar iets verderop is er een nog groter probleem. 'Oh pas op', schreeuwt Hans tegen Gerard. 'Ik moet echt tegensturen', zegt Gerard.

De beide mannen kwamen een heel schuin uitrit tegen. 'Dat is precies het probleem', zo legt Ton Hoogenraad van de seniorenraad uit. 'Als je rechtdoor loopt, dan loopt de stoep bij de uitrit veel te schuin af. Hij loopt af en kantelt tegelijkertijd. Dat maakt het voor diegene die in de rolstoel zit onprettig en voor de diegene die duwt is het zwaar.'

Te schuine stoepen volgens de seniorenraad

17 gevaarlijke situaties

Het is één van de verkeerssituaties waarover de seniorenraad zich zorgen maak. De senioren hebben een lijst gemaakt met de gevaarlijke situaties. 'Daarbij is ook aan inwoners gevraagd om mee te denken. In totaal staan er nu 17 locaties op papier', vertelt Hoogenraad.

Kaartje Google Maps met gevaarlijke situaties

De problemen variëren van onoverzichtelijk situaties tot te smalle fietspaden tot te schuin aflopende stoepen. 'Ik pak tegenwoordig eigenlijk bijna nooit meer de fiets want ik voel me dan echt niet veilig', zegt Hoogenraad.

Politiek is aan zet

Hans en Gerard hebben inmiddels genoeg laten zien in de rolstoel en ze hopen dat de Winterswijkse politici de problemen ook zien. 'We trekken aan de bel bij de lokale politiek. Wij vinden dat de politiek nu echt iets moet doen. Wij kunnen met z'n allen wel plannen bedenken maar het is de taak van de politiek om dit op te pakken', aldus Hoogenraad.

Donderdagavond sprak Hoogenraad de raadsleden in een informele bijeenkomst bij over de problemen.