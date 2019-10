Berkellanders enthousiast bezig met leefbaar maken omgeving

Inwoners van Berkelland zijn druk bezig met het creëren van een fijne leefomgeving en ze hebben daar ook nog eens heel veel ideeën voor. Sinds de gemeente in september het Berkellands Naoberfonds in het leven riep, stromen de ideeën binnen. En speciale commissie heeft de eerste subsidies uitgedeeld.

door Melanie Lokate

Helemaal Groen voor een schone natuur, zitbankjes in Rekken voor meer sociale ontmoeting en een educatieproject van de Synagoge Borculo voor bewustwording en verdraagzaamheid. Dat zijn de eerste drie initiatieven die geld krijgen van het Berkellands Naoberfonds. Het gaat om bijna 10.000 euro.

32 plannen in 6 weken

Sinds september kunnen inwoners die een goed idee hebben als het gaat om het verbeteren van de leefbaarheid in de gemeente, subsidie aanvragen bij het Berkellands Naoberfonds. De afgelopen weken zijn er 32 ideeën aangedragen. Een speciale commissie bekijkt die en maakt een keus.

'Het doel is om samen zorg te dragen voor een Berkelland waarin het optimaal prettig leven en wonen is', laat wethouder Anjo Bosman weten. De komende vier jaar is er een budget van 100.000 euro per jaar beschikbaar in het Berkellands Naoberfonds.

Ontmoeten, opruimen en onderricht

De eerste drie initiatieven die een subsidie krijgen op een rij:

Helemaal Groen zet zich via een speciale app op de telefoon en computer in om tijdens het wandelen zwerfafval op te ruimen. Individueel of samen verantwoordelijkheid nemen voor een schone berm maakt Berkelland nòg mooier. Bijdrage 5.000 euro.

In Rekken gaan vier zitbankjes op centrale plekken meer sociale samenhang creëren. Mede door een buurtapp op de telefoon worden er bovendien ontmoetingen geregeld. Bijdrage 1.733 euro.

De Synagoge Borculo gaat met nieuwe educatieprojecten bijdragen aan bewustwording en verdraagzaamheid. Ze zijn vooral gericht op de jongere generatie in Berkelland. Bijdrage 3.000 euro.

Ideeëndokter zit klaar

Ook een goed idee? Iedere vrijdagochtend kunnen in het gemeentehuis wensen en gedachten besproken worden bij de ideeëndokter.