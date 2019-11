De beste oorlogsfoto van Gelderland kan zomaar uit jouw album komen!

Wat is de mooiste, meest aansprekende foto die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Gelderland is gemaakt ? We zoeken die van jou ! Het kan om een heel bekende gaan zoals die van Arnhemse evacués door fotograaf De Booys, maar zeker ook om een plaatje geschoten door jouw opa of buurman die zijn laatste rolletje had bewaard voor die bewuste dag waarop Nederland weer vrij zou zijn. Het Omroep Gelderland-platform '75 jaar vrijheid-op weg naar 2020' gaat met het NIOD (Ned. Instituut voor Oorlogsdocumentatie) landelijk de beste foto's bij elkaar brengen in het project 'De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's'.

Jouw favoriete WO2-foto gemaakt in Gelderland

Jouw favoriete foto kan vanaf 13 november via de website van Gelderland Herdenkt worden ge-upload, maar er komen ook 'inlever-punten' onder meer in Gelderse bibliotheken waar een scan-apparaat beschikbaar is. Het is wel van belang dat Gelderlanders die een eigen foto aanleveren afstand doen van de rechten en de afbeelding beschikbaar stellen voor dit project. De foto's dienen voor 31 december 2019 binnen te zijn. Op 15 januari worden de 50 meest aansprekende oorlogsfoto's van Gelderland bekendgemaakt.

Niet alleen bevrijding, maar ook 'oorlogsfoto's' van de gewone man/vrouw

Bij de onderwerpen van de afbeeldingen gaat het niet alleen om het moment van bevrijding, of om veel soldaten in actie, maar zeker ook om foto's die heel duidelijk weergeven wat de oorlog betekende voor de inwoners van deze provincie, of voor mensen die in Gelderland een veilige (schuil)plek zochten en vonden. De afbeeldingen kunnen grappig, ontroerend, dreigend of raadselachtig zijn, zolang ze maar direct duidelijk maken: 'Dit zijn mensen in een oorlog-situatie'. Vooral de foto's gemaakt door mannen of vrouwen die geen militair of professioneel fotograaf zijn van belang.

De slager met de camera

Zoals bijvoorbeeld...Bertus Kaaijk uit Ulft. Hij runde met zijn broers Nico en Jo een slagerij in het centrum van die Achterhoekse plaats en was in zijn vrije tijd graag met de fotocamera op pad. Toen de bevrijders eind maart Ulft binnentrokken was Bertus er als de kippen bij en maakte een paar schitterende opnames. Vooral de foto (zie kop artikel) waarop een besmeurde en doodvermoeide motor-ordonnans staat is prachtig. De man lijkt amper bij zijn positieven en de vrouw rechts naast hem lijkt eerder een marsmannetje te zien dan een soldaat die de vrijheid brengt. De foto van Kaaijk geeft goed weer hoe groot de werelden van de twee uit elkaar liggen. De één haast zich van het ene naar het andere strijdtoneel en de ander beseft net pas dat de vrede en rust in haar kleine dorp zijn teruggekeerd.

Enthousiaste inwoners van Ulft en hun bevrijders - foto B. Kaaijk-Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Jouw foto op toernee en in de Tweede Kamer

Provinciale werkgroepen mogen ieder in januari 50 foto's uitzoeken en aanleveren. Daarbij is de inzet en het inbrengen van foto's uit de Tweede Wereldoorlog door iedere Gelderlander van groot belang. Na inzending van de 50 foto's buigt een grote Gelderse publieksjury zich over alle afbeeldingen die zijn ingestuurd en kiest daar de volgens haar de 25 beste per provincie uit die naar de landelijke finale gaan.

Gelderse WO2-foto's op reis door provincie

Begin april wordt bekend welke 100 foto's voortaan als een soort 'Nederlandse Canon van de Tweede Wereldoorlog in Beeld' door kunnen gaan. De 'winnende' afbeeldingen zullen in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag te zien zijn. Tijdens de Maand van de Vrijheid zullen de 'provinciale 50' op diverse plekken in Gelderland te zien zijn in reizende exposities. De 100 uitgekozen foto's worden uiteindelijk gebundeld in een boek dat door het NIOD wordt uitgebracht. Op woensdag 13 november trapt de provincie Gelderland het project af. John Berends, de Commissaris van de Koning, toont één foto die als startsein dient voor de zoektocht naar de beste 50 Gelderse oorlogsfoto's.

Volg de laatste ontwikkelingen in dit fotoproject via ons platform '75 jaar vrijheid-op weg naar 2020'.