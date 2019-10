'Een brok in de keel', Sandra en Ron hebben na 11 jaar vermiste hond terug

'Geweldig hè, we zijn zo ontzettend blij dat ze weer terug is.' Het echtpaar Sandra en Ron Joling konden het bijna niet geloven toen ze gebeld werden door het Dierencentrum. Sandra: 'We moesten het nieuws echt eerst even laten bezinken: het was zo gek.' Ron vult aan: 'Een brok in de keel. Je rekent er niet meer op. We dachten eerlijk gezegd dat ze allang dood was.'

Meegenomen

Sandra weet nog hoe het ging elf jaar geleden. 'Ik liet m'n honden uit op het erf, deed de hekken dicht en liep weer terug. Maar Limo liep niet mee. Ik heb nog gekeken, maar ze was verdwenen. Het enige dat ik kon bedenken is dat Limo was meegenomen door iemand.'

Foto: Omroep Gelderland

Ron: 'We hebben meteen aangifte gedaan, want er verdwenen in die periode veel honden. Allemaal vrouwtjes. Dus we vermoeden dat ze door een criminele bende werden doorverkocht naar Roemenië, Hongarije, Bulgarije. Daar moeten ze dan nesten maken. Maar Limo is hier teruggevonden. Dus wij denken eigenlijk dat ze ergens naar binnen is gelopen. Want het is echt een heel lieve hond, een allemansvriendje. Misschien hebben ze haar gewoon gehouden en later weer gedumpt, want zo'n hond brengt kosten met zich mee als 'ie wat ouder wordt.'

Dat ze gechipt was, is haar redding geweest. Bij het Dierencentrum Achterhoek konden ze de gegevens uitlezen en wisten ze dat ze 35 kilometer verderop thuis hoorde.

Oorontsteking, blaasontsteking en borstkanker

Limo is inmiddels een oude hond. En haar gezondheid is niet meer optimaal. Ron: 'Ze is redelijk aan het dementeren. Ze heeft een enorme oorontsteking, een fikse blaasontsteking en borstkanker.'

Maar ze is nu op de beste plek waar ze kan zijn, want haar beide baasjes zijn dierenarts. Ron: 'Het eerste dat we hebben gedaan is naar de hondenkapper en die heeft al die klitten weggeschoren, want het was een grote bende. Haar nagels waren helemaal opgekruld, dus wij denken dat ze zeker een half jaar heeft rondgezworven.'

Limo had niet meteen door dat ze weer op het oude nest was. 'Maar nu begint ze onze stem te herkennen en onze geur. Want dat is bij honden heel belangrijk.'

De baasjes Ron en Sandra hebben Limo alweer helemaal in hun hart gesloten. 'We gaan van haar genieten. Heel erg genieten.'

