Bouw van tien woningen op braakliggend terrein in Vierhouten van tafel

Het plan voor de bouw van tien woningen op het braakliggende terrein tussen hotel-restaurant De Vossenberg en pannenkoekenhuis De Boswachter in Vierhouten is van tafel. Het wordt vervangen door een plan voor de bouw van zes starterswoningen, een twee-onder-een-kap woning en een parkeerterrein.

De tien woningen bleken niet haalbaar, omdat gevreesd wordt dat er te veel geluidsoverlast ontstaat en daarmee het leefgenot van de toekomstige bewoners niet kan worden gewaarborgd. Dat heeft ertoe geleid dat het college van burgemeester en wethouders vier varianten heeft onderzocht. Hieronder ook het plan het terrein helemaal niet te gebruiken voor woningenbouw, maar hier een picknickplaats te realiseren met een E-bike laadstation en een rustplaats voor ruiters. Ook zou er dan een paviljoen op kunnen worden gebouwd.

Twee varianten gingen uit van de bouw van één woning. Met het plan voor de bouw van zes starterswoningen kan gehoor worden gegeven aan de roep vanuit Vierhouten om meer woningen. Het liefst ziet het college dat de bouw wordt uitgevoerd als CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtschap) In het plan is rekening gehouden met de aanwezige bomen en wordt voorkomen dat omliggende bedrijven worden beperkt in hun mogelijkheden.

In het plan is de aanleg van vier openbare parkeerplaatsen opgenomen. De eigenares van De Boswachter gaat via de website bezoekers erop attenderen dat voor een bezoek aan haar zaak ook gebruik kan worden gemaakt van de parkeerplaats Het Ei. Volgens het college is dat goed mogelijk, omdat dit terrein op loopafstand ligt. De mogelijkheid wordt open gehouden voor De Vossenberg een deel van het terrein in een later stadium aan te kopen voor de aanleg van meer parkeergelegenheid voor het hotel-restaurant.