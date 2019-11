De bever rukt op: wateroverlast in Beek

'Een bever is een beschermde diersoort', legt Fred Kort van de gemeente Berg en Dal uit. 'Ook de dammen die de dieren bouwen, zijn beschermd en mogen dus niet worden afgebroken.' Alleen als de overlast verder toeneemt, zouden met toestemming van de provincie maatregelen kunnen worden genomen. Maar daarvan is volgens de gemeente nog geen sprake.

'Dam afgebroken door misverstand'

De dam is volgens Kort door iemand weggehaald die dacht dat het bouwwerk door kinderen was gemaakt. Een misverstand dus. Inmiddels heeft de bever de dam in de beek weer opgebouwd en is de waterstand in het bosje langs de N325 alweer flink gestegen. Om te voorkomen dat nog een keer dezelfde fout wordt gemaakt, heeft de gemeente pamfletten opgehangen bij beverdammen in de gemeente Berg en Dal. Hierop staat dat de dam het werk is van bevers en dat het verboden is de bouwwerken af te breken.

De buurtbewoners hebben gemengde gevoelens bij de aanwezigheid van de beschermde dieren in hun straat. Ze zijn niet blij met de ontstane wateroverlast. Ook vrezen ze dat het bosje in hun straat door de knagende dieren zal verdwijnen. Die angst is volgens Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging niet gegrond. 'Sommige boomsoorten zullen op termijn verdwijnen, maar daar komen andere soorten voor terug.'

Waarom bevers dammen bouwen

Samen met BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink gaat La Haye ter plaatse kijken. 'Bevers bouwen dammen voor hun eigen veiligheid', legt de beverkenner uit.



De bever werd in 1988 in ons land geherintroduceerd. Intussen gaat het volgens de Zoogdiervereniging bij ons weer goed met het grootste knaagdier van Europa. Daardoor kiezen de dieren ook steeds vaker leefgebieden in de buurt van woonwijken. Daardoor kan de overlast ook door bevers ook toenemen.

Voor zover La Heye weet, heeft dat er in Gelderland nog niet tot ingrepen geleid. In uitzonderlijke gevallen zou dat wel kunnen. Bijvoorbeeld door de dieren te vangen en op een andere plek weer uit te zetten.

Bevers hebben het momenteel druk...

De herfst is voor bevers een drukke tijd. De dieren gaan niet in winterslaap, maar houden wel een soort winterrust. Om die goed door te komen zijn ze bezig met het aanleggen van een wintervoorraad in de buurt van hun burcht. Daarvoor knagen de dieren nu veel bomen om. De takken en dunnere boomstammen verslepen ze richting hun burcht. Boomschors is in de wintermaanden de belangrijkste voedselbron voor bevers.

