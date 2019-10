Arnhemse wethouders onder vuur

door Huibert Veth

Het college meldde vorige week dat de stijging van de afvalstoffenheffing volgend jaar verdubbelt, omdat de invoering van diftar - het betalen per afvalzak - wordt uitgesteld tot 1 juli.

De voorgestelde begroting moet hiervoor worden gewijzigd en bovendien kwam de mededeling een dag nadat de coalitiepartijen hun succesvolle lijmpoging bekendmaakten. Daarin zat ook een ozb-verhoging, een maatregel die met name voor VVD en D66 niet gewenst is.

'Had het willen weten'

De coalitie was op dat moment niet op de hoogte van de extra stijging van de afvalstoffenheffing. 'Maar ik had het wel heel graag willen weten', zegt Sabine Andeweg (D66).

Uit de interne stukken die woensdagmiddag naar buiten kwamen, blijkt dat Bouwkamp zich op 19 september voornam om diftar uit te stellen. Ook was toen al duidelijk dat daar consequenties aan zitten voor de afvalstoffenheffing. Paping, die verantwoordelijk is voor financiën, was sinds 24 september op de hoogte dat er een extra verhoging aankwam.

De wethouders kozen er vervolgens voor om de raad hierover te informeren toen de gevolgen exact duidelijk waren. Dat was ruim een maand later.

'Informatie was niet duidelijk'

Eric Greving (PvdA) heeft begrip voor de keuze om diftar uit te stellen. 'Maar de informatie was niet duidelijk, terwijl de consequenties groot zijn. Dat had het college ook kunnen inschatten. Dit roept deze discussie op, en komt de invoering niet ten goede. Tijdige en goede informatie is essentieel. Zeker in een complexe situatie.'

'Ongelukkig moment'

'Het kan niet bestaan dat dit door het college aan het einde van het debat, in het holst van de nacht wordt gemeld', zegt Ine van Burgsteden (CDA) over het moment waarop de raad hoorde over het uitstel van diftar. Dat was een 'ongelukkig moment', erkent Bouwkamp.

Gerrie Elfrink (SP) vraagt zich af of de GroenLinks-wethouders 'partijpolitieke redenen hadden om de lastenstijging voor zich te houden'. 'De coalitielijm was nog niet droog. Met daarin een lastenverhoging in de ozb, waar de VVD tandenknarsend mee akkoord is gegaan.'

Bewijzen

'Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten', bijt Mark Coenders (GroenLinks) hem toe. Hij vindt dat Elfrink met bewijzen moet komen voor zijn suggesties. 'Maar ik zie ze niet.'

'Het kan natuurlijk ook pure klunzigheid zijn', reageert Elfrink. 'Maar dat de gemeenteraad niet is geïnformeerd terwijl het college het wel wist, dat is een feit.'

Elfrink wil een debat om de wethouders nader aan de tand te voelen over de wijze waarop de gemeenteraad is geïnformeerd. Ook hebben verschillende partijen verduidelijkende vragen gesteld aan het college.

