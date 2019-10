Winkelcentrum Presikhaaf in Arnhem is ‘Grootste Stijger’ in ‘Schoonste Winkelgebied van Nederland Verkiezing 2019’

De Grootste Stijger geldt als jaarlijkse motivatieprijs, toegekend aan het winkelgebied dat ten opzichte van vorig jaar de grootste stijging in de schoonscore heeft laten zien.



De aangename beleving scoort onder de bezoekers een dik punt hoger in vergelijking met 2018. 40 bezoekers geven dit jaar aan het winkelgebied (heel) aangenaam te beleven, ten opzichte van 22 bezoekers vorig jaar. De schoonscore onder de bezoekers is ook flink in de lift gegaan, van een krappe voldoende vorig jaar naar een zeer goede beoordeling dit jaar.



Over NederlandSchoon



Een Nederland vrij van zwerfafval is belangrijk voor mens, dier en milieu. NederlandSchoon werkt daarom al 28 jaar intensief samen met bedrijven, burgers, maatschappelijke instanties en overheid om zwerfafval aan te pakken en ervoor te zorgen dat een schone omgeving de norm wordt en blijft. Door middel van onderzoeken, samenwerkingen, het delen van kennis en het geven van advies, wordt niet alleen meer bewustwording, maar ook gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel gecreëerd. Een voorbeeld van deze aanpak is Supporter van Schoon, een landelijk initiatief dat mensen verenigt en activeert om zo een grotere vuist tegen zwerfafval te maken. Ga voor meer informatie naar www.nederlandschoon.nl of www.supportervanschoon.nl.



Hieronder kunt u het interview beluisteren met Ali Sijtsma van'. Heel Arnhem Schoon':