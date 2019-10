Tekort aan studentenkamers in Nijmegen? Juist een overschot

door Sven Strijbosch

Wethouder Noël Vergunst (Stedelijke ontwikkeling) zei eerder deze week nog tegen Omroep Gelderland: 'Er is een tekort van ruim 1900 kamers in Nijmegen'. Wie het onderzoek leest, ziet dat het niet om kamers, maar om ruim 1900 wooneenheden gaat. Een wooneenheid kan van alles zijn, van studio tot gehele woning.

Blijven hangen

In de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting van dit jaar wordt zelfs gesproken van een overschot van ruim 1500 studentenkamers in de Waalstad, terwijl er een bijna even groot tekort is aan zelfstandige wooneenheden. In dit onderzoek wordt puur gekeken naar de behoefte van studenten. Door de krapte nemen studenten nu vaak genoegen met een kamer, terwijl ze liever een zelfstandige studio hebben. De behoefte richt zich vooral op éénkamerwoningen, zoals bijvoorbeeld een studio.

'Meer zelfstandige woningen'

Studentenvakbond AKKU herkent het beeld: 'Heel veel mensen zitten in een kamer met gedeelde voorzieningen, maar zijn op zoek naar een zelfstandige woning', vertelt Sandro Stevens. 'Wij zien het liefst dat er veel meer zelfstandige woningen komen. Dat kunnen ook starterswoningen zijn. Op die manier kan de doorstroom worden verbeterd.'

Radboud Universiteit-student Susan Janssen valt hem bij: 'Ik woon in een kamer met gedeelde voorzieningen en vind dat gezellig. Om mij heen geven veel mensen aan op zoek te zijn naar een eigen woning', vertelt ze. 'Het is lastig om die stap te maken, of je moet heel veel geluk hebben.'

Nijmegen wil tekort oplossen

Nijmegen wil het tekort van ruim 1900 wooneenheden voor 2030 dichten. Onduidelijk daarbij is de verhouding tussen kamers met gedeelde voorzieningen en bijvoorbeeld zelfstandige studio's. Het gehele tekort aan woningen in Nijmegen ligt op dit moment op 5.565 en blijft groeien. Er is naast woningen voor studenten sterke behoefte aan seniorenwoningen en sociale huurwoningen. In totaal moeten er voor 2030 daarom 10.000 woningen bij.

'Niet bouwen, bouwen, bouwen'

'Woningen bouw je vooral voor de lange termijn in een omgeving die past bij de mensen die daar willen wonen en recht doet aan klimaatdoelstellingen. Dit betekent niet zomaar bouwen, bouwen, bouwen. We willen bouwen voor de toekomst in een aantrekkelijke, duurzame, sociale en gezonde en economisch veerkrachtige stad', stelt de gemeente.

Het Nijmeegse college lobbyt inmiddels bij het Rijk voor een zogenoemde Woondeal. Met een plan van aanpak kan dan aanspraak worden gemaakt op extra financiële middelen vanuit Den Haag.

