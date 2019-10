Er zijn enkele honderden nieuwe pleegouders nodig

Om pleegkinderen goed te kunnen plaatsen zijn in Gelderland enkele honderden nieuwe pleegouders nodig. Dat zegt Pleegzorg Nederland. De nood is hoog. Daarom is het nu de Week van de Pleegzorg.

Zelf hadden ze hun kinderen al opgevoed en het huis uit. Maar toen één van hun dochters vertelde dat ze zwanger was en het kind wilde afstaan, aarzelden ze geen moment: ze namen het kind liefdevol op. Ze werden pleegouders.

Elf jaar later, om precies te zijn vanochtend, doet pleegzoon Khilo netjes de deur open voor de verslaggever. Hij heeft het een beetje moeilijk met de vragen. Want is hij blij dat hij niet in een tehuis zit? Hij is hier gelukkig zegt hij en weet eigenlijk niet hoe het ook anders had kunnen aflopen. Duidelijk is dat Khilo een stabiele opvoeding krijgt die je ieder kind zou wensen.

Door het dolle heen

Het is de Week van de Pleegzorg en dus brengt de wethouder van Nunspeet speciale huisbezoeken. Ook hier. Als het door de wethouder bestelde ontbijtje wordt gebracht raakt Khilo door het dolle heen: zoveel lekkers. Precies de bedoeling van wethouder Van den Berg en een pluim voor de pleegouders want dat hebben ze wel verdiend.

Tussen het eten door wil de wethouder alles weten over het gezin. En wensen, ja: die heeft hij ook sinds in 2015 de gemeenten door het Rijk miljoenen werden gekort op pleegzorg. Er rollen wat getallen op tafel die je de haren doen rijzen. Zoveel bezuinigingen op zo'n belangrijke portefeuille, vinden de pleegouders die dolblij zijn met het bezoek.

Ook deeltijd pleegouders

Tips voor mensen die weleens willen weten of ze geschikt zijn als pleegouder hebben ze ook: 'Je kan ook deeltijd pleegouder worden. Dan krijg je om de paar weken een kind voor een weekendje. Zo kan je wennen en kijken of het wat voor je is.'

Khilo is ondertussen al zover dat hij naar school wil. Eerste uur gym. De pleegouders kijken trots naar hem als hij de tafel afruimt.