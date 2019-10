Karten en lasergamen, op kosten van de gemeente Apeldoorn?

Zero55: een plek waar je kunt lasergamen, karten en bowlen in Apeldoorn en Enschede. Het is opgezet door een bedrijf dat verbonden is aan de gemeente Apeldoorn: Accres, een zogenoemd gemeentebedrijf. De Apeldoornse en Enschedese politiek willen weten of dit wel door de beugel kan.

door Bastiaan van Blokland

Accres bedenkt concepten op het gebied van accommodaties, recreatie, educatie en sport. Het is in handen van Apeldoorn, maar dochterbedrijf Zero55 exploiteert nu zelf ook commerciële activiteiten. Zo kun je in vestigingen in Enschede en Apeldoorn onder meer karten en lasergamen.

Is dit de bedoeling?

In 2017 kreeg de gemeente een opmerking van de Autoriteit Consument en Markt over de handel en wandel van Accres, zegt Gemeentebelangen Apeldoorn. De partij stelt vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Accres kreeg in 2016 de ruimte om ook activiteiten te ondernemen in andere gemeenten. Maar is het commerciële Zero55 dan wat de gemeente daarmee voor ogen had? En in hoeverre zijn de twee aan elkaar verbonden?

Staatssteun

Dat de constructie mogelijk is, houdt ook de Enschedese politiek bezig, schreef dagblad De Stentor eerder deze week. Want als de overheid (indirect) eigenaar is van een commercieel bedrijf, dan is er sprake van staatssteun. En dat mag niet. Het is tenslotte oneerlijk voor de concurrenten.

Gemeentebelangen wil van het Apeldoornse college onder meer weten of de gemeente de aandelen in Accres van de hand wil doen, of dat het Accres helemaal op wil laten gaan in de gemeentelijke organisatie. Daarnaast moet het college duidelijk maken of de commerciële activiteiten van dochterbedrijf Zero55 door de beugel kunnen.

