Tegenstanders Zwarte Piet kunnen ontvangstcomité verwachten bij intocht Nijmegen

Onder het motto Schop ze de stad uut kondigde de harde kern van NEC vorig jaar aan dat ze niet zaten te wachten op demonstranten tegen zwarte pieten in de Nijmeegse optocht. Actiegroep Nijmegen Rechtsaf ondersteunde dat.

Die demonstranten kwamen ook niet; aangekondigde acties van Kick Out Zwarte Piet in Apeldoorn en Nijmegen gingen vorig jaar uiteindelijk niet door. De actievoerders voelden zich niet veilig. Nijmegen Rechtsaf ziet ze ook dit jaar graag wegblijven.

'Demonstratieverbod het veiligste'

'Wij hopen natuurlijk weer op een demonstratieverbod die dag', zegt woordvoerder Michel van den Berg van Nijmegen Rechtsaf. 'Voor alle partijen. Dat lijkt me gewoon het veiligste. Dat was vorig jaar ook. Het kinderfeest, daar moet prioriteit aan gegeven worden.'

Linkse activisten plaatsen vorig jaar wel een groot spandoek aan de overkant van de Waal waar op stond te lezen: ZWARTE PIET IS RACISME. Leden van Nijmegen Rechtsaf hebben dat spandoek vervolgens weer weggehaald omdat het volgens de actiegroep niet strookt met een demonstratieverbod. 'Dat leverde ons heel veel steun op van de Nijmeegse bevolking', herinnert Van den Berg zich. 'Ik weet dat het onze positie niet is, maar op dat moment grijp je in.'

Tekst gaat verder onder de foto.

Spandoek vorig jaar tijdens de Nijmeegse intocht. Foto: Omroep Gelderland

'Komen ze, dan komen wij ook'

Als KOZP naar Nijmegen komt, zal Nijmegen Rechtsaf er ook zijn, stelt Van den Berg. 'En als zij niet komen, dan blijven wij ook weg. Zoals altijd spelen we in op de actualiteit. We zijn een reactionaire groep.' Hij herinnert aan beelden van vorig jaar van huilende kinderen, scheldpartijen en een algehele radicalisering van het protest.

'Dat soort dingen kunnen wij niet toestaan in onze stad', vervolgt Van den Berg. 'Wij hebben ook allemaal gezinnen. We gaan het liefste gewoon leuk naar die intocht kijken. Dat is wat we zouden willen. Maar vorig jaar zijn we ook gedwongen om te posten rondom de stad op tactische plekken.'

Navraag door Omroep Gelderland leert dat de harde kern van NEC niet wil bevestigen of ze zullen optreden tegen activisten die in Nijmegen op 16 november tegen zwarte piet komen demonstreren.

Gemeente gaat in gesprek

Bij de gemeente Nijmegen is een mail binnengekomen van een groep die zich Kick Out Zwarte Piet Nijmegen noemt, maar daar heeft de gemeente nog geen contact mee kunnen leggen. 'We gaan in gesprek met de organisatoren. Dat doen we altijd met demonstraties', laat de woordvoerder van burgemeester Hubert Bruls weten.

'Je hebt altijd de gronden openbare orde, verkeer en gezondheid waar je rekening mee moet houden.' De woordvoerder stelt dat er vorig jaar geen demonstratieverbod was. 'We hebben toen gezegd: je kunt demonstreren, maar niet langs de route. Die mensen hebben zich overigens nooit gemeld.'

KOZP kwam in 2017 in het nieuws toen de groep naar Dokkum wilde gaan om een demonstratie tegen Zwarte Piet te houden, maar door 'blokkeerfriezen' op de A7 bij Joure werd tegengehouden.

