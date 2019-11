Zo ga je om met de 'sinterklaaszenuwen' van je kind

Zorg voor rust en regelmaat

‘Je moet ervan uitgaan dat het vermoeiende weken zullen zijn. Dan kan het alleen maar meevallen’, zegt Meurkes. Kinderen zijn gespannen en dat uit zich vaak in schreeuwen, minder goed eten en slecht slapen. Sommige kinderen gaan weer in bed plassen. Ook voor ouders betekent dit dus minder rust. ‘De omgang wordt moeilijker en iedereen kan minder van elkaar hebben.’

Als ouder kun je voor meer rust zorgen door in de aanloop naar Sinterklaas vaker thuis te zijn bij je kind. ‘Plan een vergadering minder in. Zorg dat er regelmaat is en dat thuis dingen gewoon doorgaan, zoals je normaal gesproken ook doet’, legt de kindertherapeut uit.

Kies je activiteiten

Daarnaast adviseert Meurkes om de activiteiten te selecteren waaraan je je kind blootstelt. ‘Er komen natuurlijk heel veel activiteiten op kinderen af. Als ouder heb je alle recht om die activiteiten te selecteren, zodat het kinderfeest ook een kinderfeest blijft.’

En dat betekent keuzes maken. Ga niet naar elk sinterklaasfeest en kijk niet naar alle sinterklaasseries op tv. ‘Probeer pakjesavond één keer te vieren of zorg dat er een week tussen zit. Het hoeft niet allemaal in dezelfde week, die week maakt voor kinderen niets uit', aldus Meurkes.

Er hoeft niet altijd iets in de schoen

‘Wees ook niet bang om je kind teleur te stellen’, zegt Meurkes. Volgens haar kunnen kinderen in deze periode juist veel leren. Zo kan je kind gewoon elke dag de schoen zetten, maar er hoeft niet altijd iets in. ‘Zo zal een kind teleurgesteld zijn als er niets in zit, maar juist extra blij als er wel iets in de schoen is gedaan.’

Laatste optie: maak je kind deelgenoot van het geheim

Mocht je kind te veel last hebben van de spanning, dan adviseert de kindertherapeut om het geheim maar gewoon te verklappen. ‘De feestvreugde van het kind wordt er echt niet minder om als hij of zij weet dat het verklede mensen zijn’, zegt Meurkes, ‘maar het kan de sfeer thuis wel ten goede komen.’

