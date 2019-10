Zwarte piet in Loenen, en misschien een roze Sinterklaas

door Bastiaan van Blokland

Zwarte piet blijft zwart in Loenen. Uiteraard weet men ook daar dat de discussie leeft, vertelt Loenenaar Arend Jan Hammink. Maar in zijn dorp is het volgens hem geen onderwerp van gesprek. Hammink kent de sint goed. Het Dorpscentrum De Brink organiseert ieder jaar de intocht van Sinterklaas. Hammink vervult daarbij de ere-rol.

Ons-kent-ons

Acteren ligt hem wel. In het dorpscentrum, dat door Loenenaren zelf is gefinancierd én gebouwd, kunnen de dorpsbewoners terecht voor allerhande activiteiten. Hammink repeteert er sinds jaar en dag met zijn acteerclub. De rol van sint speelt hij dan ook van harte.

Tekst loopt door onder de video:

Het is een gezellig ons-kent-ons in Loenen, zegt ook Wiljan van Luttikhuizen. De 27-jarige is er actief bij de voetbalvereniging en peinst er niet over uit Loenen weg te gaan. Ook hij is vrijwilliger bij De Brink. Van Luttikhuizen speelt piet, samen met vele anderen.

De discussie over 'wel of geen zwarte piet' krijgt in zo'n dorp een extra dimensie, vertellen beiden. Van Luttikhuizen: 'We worden weleens herkend, vooral door de oudere kinderen. We doen een muts op, en een pruik. En we zijn zwart geschminkt, of... bruin.'

Roze sint?

'Veel van onze pieten doen meerdere vrijwilligersactiviteiten in het dorp', vervolgt Van Luttikhuizen. 'Die worden dus gauw herkend als zij niet geschminkt zouden worden.'

Verandering van het feest kán wel, denkt Hammink. Een andere sint bijvoorbeeld? Gekscherend: 'Maar dan wil ik ook heel apart gaan, dan wil ik met een roze baard gaan. Een roze sint, en een witte piet. Maar ik denk dat dat nog heel lang duurt', besluit de sint uit Loenen.