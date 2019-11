'Dit is echt zwaar', probleemjongeren fietsen van Noorwegen naar Nederland

De jongeren fietsten samen met hun begeleiders en met ex-militairen die een posttraumatische stressstoornis (PTSS) hebben. De tocht duurde tien dagen, waarbij de jongeren buiten hun comfortzone werden geduwd. In de documentaire Het Zwaarste Verzet is te zien hoe de jongeren omgaan met de fietstocht en hun tegenslagen.

Uit je comfortzone

Niels van Muijen, begeleider bij De Waag in Groesbeek, vindt het eigenlijk bizar. 'Wij vragen dan deze jongeren: ga uit je comfortzone en je veiligheid.' Ze kunnen onderweg alleen terugvallen op hun vaste begeleiders. 'We proberen met hun aan hunzelf te werken. Dat ze dingen die ze hebben meegemaakt in hun leven bespreekbaar maken. Op de fiets deze keer.' Van Muijen denkt dat het een positief effect heeft op de jongeren.

De tekst gaat verder onder de video.

Het idee van de fietstocht ontstond bij de ex-geüniformeerden van het I Can Wounded Warriors Cycling Team. 'Toen ik nog werkte heb ik een periode gewerkt met jongeren in de jeugdgevangenis', vertelt initiatiefnemer Ton van den Oetelaar. 'Toen ik wist dat ik PTSS had, kon ik een koppeling maken met het gedrag wat die jongeren vertoonden en wat ik zelf vertoonde. Het fietsen helpt om met de spanning om te gaan.'

Wind, regen en kou

De fietstocht zou in estafettevorm worden afgelegd. Maar waar het bij de training vaak lekker weer was, is dat onderweg wel anders. Het is koud, regent en waait. Bovendien is de berg op fietsen zwaarder dan gedacht.

'Het weer werkt niet mee', vertelt de leiding op een rustlocatie. 'Ik denk dat we het plan aan moeten passen. Het moet niet zo zijn dat de jongeren elke keer het niet halen. Misschien moeten we de etappe's inkorten zodat ze het gevoel hebben dat ze het gehaald hebben.'

De documentaire Het Zwaarste Verzet is op dinsdag 5 november om 17.20 uur te zien op TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald). Online (terug)kijken is nu al mogelijk via Uitzending Gemist.