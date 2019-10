Burgemeester Nunspeet sluit twee drugswoningen

De reden voor dit besluit zijn overtredingen van de Opiumwet, namelijk het handelen in verdovende middelen (harddrugs) vanuit deze woningen. Ook is in één van de woningen munitie aangetroffen. De aanleiding is een anonieme melding via MMA (Meld Misdaad Anoniem) waarna een onderzoek door de politie is gestart.

Waarschuwing

De burgemeester is helder over het waarom van deze actie: 'De productie en het bezit van harddrugs kan leiden tot openbare ordeverstoringen. Daarnaast kan de productie leiden tot onveilige situaties. De (grootschalige) handel in drugs kan ook leiden tot openbare ordeverstoringen en overlast door personen in het criminele circuit, wat aantasting van het woon- en leefklimaat met zich meebrengt. Iedereen is gewaarschuwd, bij een dergelijke overtreding is sluiting van de woning het gevolg! '

Sinds 2016 wordt door gemeenten en politie op grond van de Wet Damocles strenger opgetreden bij overtredingen van de Opiumwet. Hiermee willen gemeenten de veiligheid en leefbaarheid verbeteren en drugsoverlast tegengaan.

MMA

'Ik begrijp best dat mensen aarzelen om de politie in te schakelen wanneer ze een vermoeden hebben van drugsteelt of –handel', benadrukt de burgemeester Van de Weerd, 'maar wanneer je de melding doet via ‘Meld Misdaad Anoniem’ blijf je volstrekt anoniem.' Melden kan online of via 0800-7000.