Meerderheid mantelzorgers Nunspeet niet overbelast

Mantelzorgers binnen de gemeente Nunspeet voelen zich in meerderheid niet overbelast. Het gaat om 60,3 procent van diegenen welke hebben meegedaan aan een enquête welke is gehouden in opdracht van het college van burgemeester en wethouders. Van hen voelt 28,4 procent zich wel overbelast.

De uitkomsten van de enquête zijn voor het college van belang omdat hierop het beleid voor de komende jaren kan worden bepaald als het gaat om de vraag aan welke ondersteuning behoefte is. Van de mantelzorgers die hebben deelgenomen is 65 procent tussen de 46 en 65 jaar. Het aantal jongeren onder de 25 jaar dat heeft deelgenomen blijft beperkt tot tien.

De enquête wijst wel uit dat die jongeren liever een mantelzorgcompliment van vijftig euro rechtstreeks in het handje ontvangen. Van de ouderen is de meerderheid tevreden met de huidige gang van zaken: vijf waardebonnen van tien euro. Jongeren willen als activiteit graag kaarten, naast gamen, kookcursussen of een high tea.

Uitkomst is ook dat 6,5 procent van de 263 deelnemers een logeeropvang wil voor een naaste, zoals een respijthuis. Van hen gaven 21 aan dat zo’n huis dan in Nunspeet moet komen. Van de ondervraagden vraagt tien procent om aanwezigheidszorg, zoals een vrijwilliger aan huis en kiest 6,9 procent voor een tijdelijk verblijf voor zichzelf op een externe locatie. De zorgvrager moet dan worden verzorgd door een professional of vrijwilliger.

Wat betreft de gewenste ondersteuning van mantelzorgers geeft de meerderheid aan behoefte te hebben aan persoonlijke begeleiding in de vorm van informatie en advies maar ook emotionele steun,. Ook bestaat veel behoefte aan praktische ondersteuning in de vorm van thuiszorg of thuishulp.

Als het gaat om contact met het Steunpunt Mantelzorg wil 22 procent telefonisch contact. Daarnaast scoort contact via de e-mail hoog en wil elf procent huisbezoek. Van de ondervraagden wil echter ook 36,2 procent helemaal niet in contact komen met het steunpunt.