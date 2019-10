Alleen thuis naar de kerk? 'Ook op vakantie komen mensen in de kerk'

In het programma Onze Veluwe staat één vraag centraal: wat doet de toerist met de Veluwe? 'Als je als toerist, als buitenstaander, op een vakantiepark komt wil je weten waar de zwembaden, pretparken en bossen zijn', vertelt dominee De Graaf in het programma. Om toeristen te informeren liggen er vaak flyers bij de receptie. 'Maar wat zie je dan van de kerken? Dat er alleen een bordje hangt dat de kerken u welkom heten.' Om dat te veranderen onderneemt De Graaf zelf actie. Hij brengt flyers rond bij de vakantieparken in de omgeving. 'Ik breng een blaadje rond waar alles in staat, ook waar ik het zondag over ga hebben.'

Voor de kerk is het fijn als er toeristen komen. 'Je bent niet alleen kerk voor jezelf, maar ook voor je gasten. Als je een kleine gemeente bent is het ook fijn als er gasten bijkomen.' De dominee vindt het alleen maar leuk als er veel gasten zijn, en maakt ook graag een praatje met ze.

'Ik denk dat een taak als Christenen is om iedereen die op je levenspad komt, prettig te ontmoeten. Dat zie ik als een taak', benadrukt hij. Iedereen die de kerkdienst wil bijwonen is welkom. Daarnaast probeert hij ervoor te zorgen dat de lokale bewoners ook praten met de toeristen. 'Je kunt altijd praten over de kerk. Want als je in je thuissituatie nooit naar de kerk gaat, ga je op je vakantie ook niet.'

