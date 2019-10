Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Jolanda Fennema Strijk

Luister hier naar het fragment

Ze is een paar weken in Engeland geweest… Dat waren de woorden van Daan Hartgers aan zijn collega Hans die vanmorgen Zin in Zondag presenteert. Die opmerking dracht mij terug naar zes bijzondere weken met 34 collega’s vanuit de hele wereld in de International Training Colleges in Sunbury in Londen. Zo verschillend, maar ook zoveel overeenkomsten. De plek bezocht waar meer dan 150 jaar geleden het Leger des Heils begonnen is. Bijna niets herinnert aan die geschiedenis en toch voelde het bijzonder om op een groot grasveld te staan waar ooit de eerste tentsamenkomst van het Leger des Heils is gehouden. Een plek waar veel mensen een levens veranderende keuze maakte. Een keuze om God en mensen te dienen. Wereldwijd doen we dat op heel veel verschillende manieren. Wat me raakte was de passie waarmee mijn verschillende collega’s me meenamen in hun verhalen. Ondanks dat onze levensomstandigheden niet te vergelijken zijn, hadden we ook veel overeenkomsten. Het gevolg van de keuze om je leven te veranderen heeft zo veel waarde gehad dat je dat bijna niet in woorden kan uitdrukken. Het was gevoel van oprechte belangstelling, verbondenheid zonder woorden, gebeden in je eigen taal die me raakten. In meer dan 150 jaar is er niets veranderd in de wereld. Helaas. Wij hebben wereldwijd geen einde kunnen maken aan misbruik van mensen en mensenhandel, aan verslaving die gezinnen en mensen gevangenhoudt, aan armoede en eenzaamheid. Kortom William Booth, die zo vurig verlangde dat de Liefde van God de wereld zou veranderen, die ooit vanuit zijn geloof samen met zijn vrouw Catharine het verlangen had om zo de wereld, het leven mooier te maken, lijkt nog steeds een prachtige droom. Toch besefte ik op dat grasveld in the Westend in Londen dat zij, door te gaan voor dat verlangen, wereldverbeteraars zijn geweest voor vele mensen.

Het beste willen voor de ander en het verlangen de ander te leren kennen, die mijn drijfveer zijn om te doen wat ik doe, die ik herkende bij mij collega’s vanuit zoveel verschillende landen, voelde zo goed dat ik besloten heb om dat vast te willen houden. Om te willen ontdekken waar je staat, hoe het je vergaat in het leven en niets liever willen dat je beste uit dat leven kunt halen. Die houding heeft me al zoveel goede en mooie ontmoetingen gegeven op zoveel verschillende plaatsen in Wageningen waar ik nu mag werken. Bijvoorbeeld een ontmoeting en een gebed op een bankje bij de markt, in de winkelstraat, buiten voor de Ontmoetingswinkel van het Leger des Heils terwijl je de bladeren wegveegt. Ieder verhaal van de ander draagt iets in zich wat ik in mijn geloof ervaar: het goede dat de moeite waard is om te delen met elkaar. Daarom ben ik vanmorgen hier. Daarom wil ik mijn verlegenheid overwinnen. Net als Catharine en William Booth in beweging zijn om te zoeken naar het meeste waardevolle dat God ons gegeven heeft. Deze schepping die goed was met als kroon in die schepping onze naaste.

Nu begrijpt u waarom ik bij de deur een schildje heb waarop staat: ‘De koffie staat klaar.’ Het is mijn manier om degene die bij mij aanbelt uit te nodig in de hoop dat mijn boek vol bijzondere ontmoetingen er een nieuw verhaal bij krijgt. Ik spreek de wens uit dat we allemaal iets meer open in de wereld zullen staan om te zoeken naar het goede in de ander. Dat te ontdekken en aan te moedigen om dat groot te laten zijn in je leven van alle dag. Volgens mij wordt je kleine stukje wereld dan een beetje blijer, mooier en waardevoller. Dat is waar ik samen met u, met jou voor wil gaan.