Op deze zorgboerderij komt alles bij elkaar: 'Van jong tot oud gaat aan de slag'

Samen runnen ze nu een zorgboerderij in Barneveld. 'In 2003 kwamen we in contact met een boerenechtpaar met drie kinderen. Geen van de kinderen wilden echter de boerderij overnemen', vertelt IJsbrand in het programma De Boer Is Troef. 'We kwamen eigenlijk om advies te geven, maar uiteindelijk werden we gevraagd of wij het niet wilden overnemen.'

De tekst gaat verder onder de video.

Zorgboerderijen worden de laatste jaren steeds populairder. De zorgboerderij van Caroline en IJsbrand richt zich op kinderen, jongeren en ouderen. 'We hebben er geen opleiding voor gedaan. Daarom hebben we dames gezocht die dat wel hebben', vertelt Caroline.

Op de boerderij is van alles te vinden. Er zijn zo'n 9.000 kippen die binnen de eieren leggen en verder buiten rondlopen. Verder loopt er rundvee rond en worden er gewassen verbouwd. IJsbrand: 'De eieren zijn voor de handel, maar we verkopen ze ook hier op de boerderij en bij winkels in Barneveld.'

Zorg op een boerderij

Waar IJsbrand alles weet over het boerenleven, houdt Caroline zich bezig met de zorg. 'Ik ben heel gek op mensen', zegt ze lachend. 'Op de boerderij zag ik hoe mensen met en zonder een zorgvraag lekker buiten bezig kunnen zijn.'

De deelnemers zijn overal aan het werk op de boerderij. 'De jongere groep volwassenen die hier beschermd komen werken, voeren de dieren, werken in de tuinderij, oogsten planten en wieden onkruid.' De ouderen in de groep werken wat minder. 'Hun motto is niets moet, alles mag.'

Ook is er jeugd op de boerderij. 'Daar komen ze in het weekend logeren. Ze werken op de boerderij, maar hebben bijvoorbeeld ook corvee.'

Bekijk hier de hele uitzending van De Boer Is Troef.