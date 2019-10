Jeroen boert op zijn eigen manier: 'Ik verkoop zelf het vlees'

'Boeren zijn aan het zoeken, dat kun je merken. Ze kijken of ze een grote investering moeten doen of het totaal anders kunnen doen. Ik doe het anders', vertelt Stuyt in het programma De Boer Is Troef. Op zijn boerderij lopen zo'n 140 varkens en 40 runderen rond. 'Bij ons zit er geen handel tussen en geen keurmerk op.'

De varkens ploeteren het hele jaar door buiten in de grond. 'Als de varkens op een perceel hebben gelopen zaaien we direct daar nieuwe gewassen in.' Dat zorgt voor een natuurlijk evenwicht in de grond, maar ook voor de varkens. 'Ze halen veel voeding van het land af.'

Stuyt ontwormt zijn varkens ook niet op de gebruikelijke manier. 'Door gebruik te maken van bepaalde planten gaan we het tegen.'

