Steeds meer jongeren krijgen jeugdzorg, Heerde is koploper

Steeds meer jongeren krijgen een vorm van jeugdzorg, zo meldt het CBS. De Gelderse gemeente Heerde gaat in de cijfers aan kop. Daar is de groep die jeugdzorg krijgt het grootst.

Jeugdzorg omvat jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdzorg is in de regel voor kinderen tot 18 jaar, maar kan in sommige gevallen doorlopen tot 23 jaar. In de eerste helft van dit jaar ging het landelijk om zeker 366.000 jongeren, een toename van bijna 15 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2015.

Heerde is koploper

In de regionale cijfers valt op dat vooral kinderen in het noordoosten van Nederland en in het midden van Limburg jeugdhulp ontvangen. In de gemeente Heerde op de Veluwe is deze groep het grootst: 15,66 procent van de jongeren ontvangt daar hulp. Andere uitschieters in Gelderland zijn Tiel (14,49 procent), Renkum (13,11 procent) en Putten (12,41 procent).

Het statistiekbureau heeft 'geen zicht' op mogelijke oorzaken van de verschillen in cijfers over jeugdzorg tussen gemeenten, maar meldt wel dat 'sociale en economische omstandigheden hieraan ten grondslag kunnen liggen'. Daarnaast kan het mogelijk ook komen door de beleidskeuzes van gemeenten.

De cijfers van het statistiekbureau zijn voorlopig. Dat is volgens het CBS belangrijk, omdat in eerdere jaren bleek dat bij de definitieve cijfers het aantal jongeren dat jeugdzorg ontving tot 6 procent hoger lag. Uiteindelijk kan ook dit jaar de toename dus nog groter zijn dan het CBS beschrijft.