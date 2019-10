Geelvinck Muziek Museum definitief weg uit Zutphen

Een petitie, een motie in de gemeenteraad en publiciteit op landelijke radio en televisie. Het heeft uiteindelijk niet mogen baten. Het doek valt voor het Geelvinck Muziek Museum in Zutphen, na twee jaar vertrekt het museum met historische piano's uit de Hanzestad.

De bruikleenovereenkomst die het museum met de gemeente had voor het pand 'De Wildeman' aan de Zaadmarkt liep begin 2019 af. Alleen als het museum huur zou gaan betalen of het pand wilde kopen van de gemeente, kon het langer in het rijksmonument blijven.

Vochtprobleem

In eerste instantie leek koop geen optie omdat het Wijnhuisfonds, dat voorkeursrechten heeft, eerst wilde beslissen of zij het pand wilden kopen. Dit fonds verwerft en restaureert verwaarloosde monumentale panden in Zutphen, om zo het historische karakter van de Hanzestad te behouden.

Het fonds zag af van de koop en de gemeente bood alsnog het gebouw aan Museum Geelvinck aan. 'Een dramatisch vochtprobleem is de laatste druppel geweest de onderhandelingen met de gemeente over de aankoop van ‘De Wildeman’ in Zutphen af te breken', laat directeur Jurn Buisman weten.

De directeur nam in een vroeg stadium een restauratiearchitect in de arm. Eerder dit jaar werd optrekkend vocht ontdekt in één van de zijwanden van het achterhuis. 'Het museum wil niet het volle risico lopen van een ongewisse restauratie.' Hierdoor besloot Buisman de onderhandelingen te stoppen.

Verhuizing

Daarmee komt een einde aan de strijd die vrijwilligers van het museum maandenlang voerden. Zij hadden graag gezien dat het museum op de huidige locatie zou blijven. Buisman betreurt het dat het uiteindelijk niet is gelukt. 'Niet alleen voor ons, maar vooral ook voor al die lieve mensen die zich in de afgelopen jaren voor het Muziek Museum hebben ingezet. En ook voor de (veelal jonge) musici, die wij nu moeten teleurstellen.'

Een toekomst voor het museum elders in Zutphen sluit Buisman uit. 'Museum Geelvinck zet zijn activiteiten elders voort', laat hij weten. De komende maand moeten de meer dan honderd historische piano's uit het pand gehaald worden. 'De collectie gaat terug naar de vestiging van Museum Geelvinck in Amsterdam en zal verder worden ondergebracht in verschillende depots.'

Het Muziek Museum Zutphen is nog open tot en met 3 november.

