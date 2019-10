De Graafschap met Seuntjens op jacht naar koppositie

De Graafschap kan met wat burenhulp vrijdagavond de koppositie in de eerste divisie heroveren. Als NEC punten pakt uit tegen de huidige nummer één Cambuur, neemt De Graafschap bij winst thuis op Excelsior de leiding weer over. Ted van de Pavert keert bij de Superboeren terug van een schorsing. De Graafschap speelt weer in de vertrouwde 4-3-3 formatie, terwijl dinsdag in de beker tegen Vitesse nog met vijf verdedigers werd gespeeld.

Ondermaats

'Die wedstrijd tegen Vitesse moeten we snel vergeten', vindt Jordy Tutuarima. 'We hebben ondermaats gespeeld en met 2-0 verloren en dan lig je uit de beker. Excelsior is een ploeg die wel wil voetballen. Als een ploeg zich gaat ingraven, is het lastiger. Nu kunnen wij er zelf voetbal tegenover zetten en daarop kunnen we dan toeslaan. Thuis spelen we altijd wel goed voetbal en leveren we strijd. Dan zijn het altijd wel leuke potjes op De Vijverberg en heeft iedereen het heel moeilijk tegen ons.'

Seuntjens terug

Ralf Seuntjens start voor het eerst sinds enkele weken weer in de basis. De spits en aanvoerder kampte met allerlei lichte pijntjes en was daarom vooral invaller. Mo Hamdaoui ontbrak dinsdag tegen Vitesse. De vleugelspits die in goede vorm verkeert, is weer fit en start ook tegen de Rotterdammers. Frank Olijve trainde donderdag apart.

Op oorlogssterkte

Verder is De Graafschap dus compleet tot tevredenheid van trainer Mike Snoei. 'Dit is het team waar we met name in de voorbereiding indruk mee hebben gemaakt. Het lijkt erop, even wachten hoe de mannen morgen wakker worden, dat we op volle oorlogssterkte kunnen aantreden. En dat is wel een lekker gevoel. Ook Seuntjens is terug. Ik hoor bij andere clubs al: hadden wij maar een type Seuntjens. Hij is goed in het vasthouden van die bal, hij heeft een stuk mentaliteit en eist veel van zijn omgeving en ook van zichzelf. Ik ben blij dat hij weer gaat starten.'

Leuke club

Snoei voetbalde zelf in het begin van zijn carrière voor Excelsior in de eredivisie. 'Ik vind het een hele leuke club met hele sympathieke mensen. Waanzinnig knap hoe zij het jarenlang hebben volgehouden in de eredivisie. Alleen hebben zij ook te maken gekregen met de teleurstelling van degradatie. Maar ze proberen er alles aan te doen om terug te keren in de eredivisie. Wij kunnen morgen afrekenen met een directe concurrent, maar dat wordt nog lastiger dan we misschien wel denken. Want ze kunnen gewoon heel goed voetballen, het wordt een pittig potje. De jongens willen ontzettend graag, ze willen die mooie serie in stand houden.'

Tutuarima is een vaste waarde als linksback, maar hij is zelf nog niet helemaal tevreden. 'Ik denk dat ik beter kan, maar probeer wel zo stabiel mogelijk te spelen, zodat ik niet in de ondergrens beland. Maar ik kan echt beter en daar gaan jullie de komende wedstrijden meer van zien.'

Vermoedelijke opstelling:

Jurjus; Owusu, van Huizen, van de Pavert, Tutuarima; Vet, van den Boomen, Breinburg; van Mieghem, Seuntjens, Hamdaoui.