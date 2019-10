De Graafschap kan met hulp van NEC koploper worden

Als NEC punten pakt uit tegen de huidige nummer één Cambuur, neemt De Graafschap bij winst thuis op Excelsior de leiding weer over. Ted van de Pavert keert bij de Superboeren terug van een schorsing. De Graafschap speelt weer in de vertrouwde 4-3-3 formatie, terwijl dinsdag in de beker tegen Vitesse nog met vijf verdedigers werd gespeeld.

Ralf Seuntjens start voor het eerst sinds enkele weken weer in de basis. De spits en aanvoerder kampte met allerlei lichte pijntjes en was daarom vooral invaller. Mo Hamdaoui ontbrak dinsdag tegen Vitesse. De vleugelspits die in goede vorm verkeert, is weer fit en start ook tegen de Rotterdammers. Frank Olijve trainde donderdag apart.

Vermoedelijke opstelling:

Jurjus; Owusu, van Huizen, van de Pavert, Tutuarima; Vet, van den Boomen, Breinburg; van Mieghem, Seuntjens, Hamdaoui.