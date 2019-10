NEC vrijwel zeker zonder Kvida tegen koploper Cambuur

En dan zal de ware sterkte van de Nijmegenaren blijken. NEC is ook koploper, maar dan in de derde periode. En in de stand is de ploeg opgerukt naar de zesde plaats. Josef Kvida (foto) viel dinsdag tegen Excelsior uit. De Tsjech voelt zich alweer wat beter. 'Gisteren had ik veel last van mijn voet, vandaag al minder. Ik geef het nog niet op voor morgen.'

Als Kvida niet kan spelen, keert Frank Sturing terug in het elftal als centrale verdediger. 'Ik weet dat Josef nog wat last heeft, dus de kans is wel aanwezig dat ik ga starten. Ik ben mijn basisplaats kwijtgeraakt. Ik vond dat ik het op zich wel goed had gedaan, dus zuur dat je dan een stapje terug moet doen. Ik weet dat Rens van Eijden een goede speler is met veel ervaring, dus ik zag het wel een beetje aankomen. We weten dat we een brede, goede selectie hebben, dat ik ook de kracht van ons team. Maar ik zal het nu moeten laten zien.'

Weinig reden tot wijzigingen

Verder kregen Bart van Rooij, Mart Dijkstra en Tom van de Looi rust. Ze zijn in Friesland wel weer van de partij. De enige afwezige is verder doelman Norbert Alblas, die nog altijd revalideert van een kruisbandblessure. Maar de drie trainer grijpen terug naar hun succesformatie uit de competitie. 'Reden tot veel wijzigingen is er niet', verklaart trainer François Gesthuizen. 'We kijken nu op korte termijn naar de serie die we hebben neergezet van negen punten uit drie wedstrijden. Die willen we doortrekken en dat het dan gepaard gaat met een goede klassering in de periode, dat is mooi meegenomen.'

Cambuur

De afgelopen drie confrontaties met Cambuur eindigden in een gelijkspel. In Nijmegen werd het vorig seizoen 2-2, in Leeuwarden werd het twee keer 1-1. Gesthuizen geeft NEC een aardige kans. 'Een goeie ploeg met veel dynamiek en thuis moeilijk te verslaan. Ze spelen heel aanvallend en willen verzorgd voetballen. Maar wij kunnen het ze ook moeilijk maken.'

Frank Sturing voorziet ook wel een goed resultaat. 'Ik wil niet zeggen dat zij de favoriet zijn, maar als je naar de stand kijkt, is dat wel zo. We hebben zeker een kans.'

Vermoedelijke opstelling:

Branderhorst; Van Rooij, Van Eijden, Sturing, Kuipers; Van de Looi, Van Landschoot, Dijkstra; Musaba, Flemming, Okita.