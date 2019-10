De ware sterkte van NEC moet nu blijken, uit tegen de koploper

En dan zal de ware sterkte van de Nijmegenaren blijken. NEC is ook koploper, maar dan in de derde periode. En in de stand is de ploeg opgerukt naar de zesde plaats.

Josef Kvida (foto) viel dinsdag uit. Als hij niet kan spelen, keert Frank Sturing terug in het elftal als centrale verdediger. Verder kregen Bart van Rooij, Mart Dijkstra en Tom van de Looi rust. Ze zijn in Friesland wel weer van de partij. De enige afwezige is verder doelman Norbert Alblas, die nog altijd revalideert van een kruisbandblessure.

De afgelopen drie confrontaties met Cambuur eindigden in een gelijkspel. In Nijmegen werd het vorig seizoen 2-2, in Leeuwarden werd het twee keer 1-1.

Vermoedelijke opstelling:

Branderhorst; Van Rooij, Van Eijden, Kvida (Sturing), Kuipers; Van de Looi, Van Landschoot, Dijkstra; Musaba, Flemming, Okita.