Het heeft flink gevroren vannacht, krabben!

Matige vorst in Hupsel

In de Achterhoek en op de Veluwe is het het koudst, zegt weerman Jordi Bloem. Daar is het vanochtend -2 graden aan de grond. Bij weerstation Hupsel werd zelfs de eerste matige vorst van het seizoen gemeten. Het werd er -5 graden.

Het is ook de eerste officiële vorstdag van deze herfst, omdat het kwik ook in De Bilt tot onder het vriespunt daalde. Eergisteren kwam het lokaal, en ook in Gelderland tot de eerste vorst.

Deze ochtend blijft het nog even koud, maar als de zon zich laat zien, voelt het tocht lekker aan, zegt weerman Bloem: 'Het wordt een aangename dag. Daar moeten we nog even van genieten.'

Want daarna is de pret van het mooie herfstweer voorbij. Vanaf vrijdag wordt het grijs en nat.