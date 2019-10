Politie en horeca zien cameratoezicht in Doetinchem zitten

Horeca-ondernemers en de politie in Doetinchem pleitten voor cameratoezicht in het centrum van de stad. Na de massale vechtpartij van drie weken geleden, waarbij er geweld werd gebruikt tegen hulpverleners, laaide de discussie over cameratoezicht in het centrum van Doetinchem weer op. Vanavond praat de gemeenteraad over het onderwerp.

'Als politieman zeg ik volmondig ja tegen cameratoezicht.' Mikel Kleinpenning is wijkagent in het centrum van Doetinchem en hij vindt dat cameratoezicht kan helpen in zijn werk. 'Het werkt preventief. We kunnen eerder acteren op zaken en eventueel ingrijpen. We hebben laatst te maken gehad met uitgaansgeweld. Camerabeelden kunnen dan een goede ondersteuning zijn om verdachten in beeld te krijgen.'



Ook horecaondernemer Pascal van der Beek is groot voorstander van cameratoezicht. Van der Beek heeft een aantal horecazaken in de uitgaansstraat van Doetinchem. 'Het zou een mooie ontwikkeling zijn voor de binnenstad', zegt van der Beek. 'Zeker voor de veiligheid als mensen komen stappen of uit eten gaan. Hoe meer we kunnen beveiligen, hoe meer we kunnen achterhalen.'

'Het had al veel eerder moeten gebeuren'

Het bevreemd Van der Beek dat Doetinchem op dit moment nog geen cameratoezicht heeft in het centrum. 'Doetinchem wil zich toch profileren als de hoofdstad van de Achterhoek. Wij trekken steeds meer mensen aan van buitenaf en dat zijn niet alleen maar leuke mensen. Het had al veel eerder moeten gebeuren', aldus Van der Beek.



Volgens Kleinpenning heeft Doetinchem op dit moment al een pakket aan maatregelen voor de veiligheid in het centrum van de stad. 'We hebben calamiteitenverlichting, een horecanummer die ondernemers rechtstreeks kunnen bellen zonder tussenkomst van 112 en agenten van het 'Openbaar Orde team' die goed getraind zijn. Cameratoezicht zou voor ons een welkome aanvulling zijn', aldus Kleinpenning.

Veilig klimaat in het centrum

Het is volgens Kleinpenning een illusie om te denken dat cameratoezicht straks alle incidenten in het centrum van Doetinchem kan voorkomen. 'Cameratoezicht kan wel bijdragen aan een veilig klimaat in ons centrum. Doetinchem is normaal gesproken een veilige uitgaansstad en uiteraard hebben we hier ook wel eens incidenten, maar dat wil niet zeggen dat je alles kan voorkomen.'



De gemeenteraad van Doetinchem praat donderdagavond in de raadsvergadering over het cameratoezicht. Onder de partijen lijkt er een groot draagvlak te zijn. Eerder gaf burgemeester Mark Boumans al aan om hier nog eens goed naar te kijken.



