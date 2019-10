Marijke en Beja zijn bezig met mega-inzameling voor vluchtelingen

In totaal zijn het zeker meer dan duizend dozen kleding, dekens en toiletartikelen. Met de slogan 'Help Moria de winter door' is in Heerde een enorme hoeveelheid hulpgoederen verzameld voor de vluchtelingen in kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos.

Twee vrouwen zijn de drijvende krachten achter de hulpactie. Marijke Weststrate en Beja van de Beek hebben in een paar weken tijd met behulp van enkele tientallen andere vrijwilligers alles ingezameld, gesorteerd en ingepakt in bananendozen.

'Op dit moment staan er ruim 800 dozen in het magazijn en daar komen na vandaag zeker 200 tot 300 bij', vertelt Marijke in het gebouwtje bij de Kruiskerk in Heerde.

Wat begon als een klein initiatief is inmiddels een grote actie geworden. Nadat haar berichten op haar Facebook-pagina diverse keren gedeeld zijn, komen er nu ook donaties uit andere delen van Nederland. 'Morgen komen er acht pallets van Terschelling en daar zitten iets van 200 of 300 dozen op.'

13.000 vluchtelingen

Marijke bezocht een tijdje geleden het vluchtelingenkamp op Lesbos. Sindsdien is de situatie verslechterd. Er verblijven 13.000 vluchtelingen, terwijl het kamp berekend is op slechts 3.000 mensen. De meeste vluchtelingen komen uit Syrië en Afghanistan. De vluchtelingen verblijven in tenten en met de winter in aantocht is er behoefte aan warme kleding.

Ook is een schreeuwend tekort aan toiletartikelen zoals shampoo, maandverband en ook luiers. 'De laatste berichten waren dat tweehonderd mensen het met één toilet moesten doen', schetst Marijke de situatie in het kamp.

Tassen vol

Terwijl er nog steeds mensen vuilniszakken en tassen vol kleding komen brengen, wordt in het zaaltje van de Kruiskerk alles gesorteerd; damesjassen, babykleding, dekens, alles gaat in aparte dozen en wordt voorzien van een sticker waarop de inhoud vermeld staat.

Zaterdag gaat alles richting Lesbos. Een transportbedrijf uit Heerde heeft een vrachtwagen ter beschikking gesteld om de dozen naar Nieuw-Lekkerland in Zuid-Holland te brengen. Daar wordt alles overgedragen aan Christian Refugee Euro Relief, dat zorgt voor het verdere vervoer naar Lesbos.

Je kunt niet de hele wereld veranderen, maar je kunt wel de wereld van één mens veranderen Marijke Weststrate

Marijke en Beja willen niks weten van de spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat. 'Je zou maar onder die druppel staan en net die fles shampoo krijgen die wij hier ingepakt hebben', zegt Marijke. 'Je kunt niet de hele wereld veranderen, maar je kunt wel de wereld van één mens veranderen.'

Terwijl zij druk in de weer zijn met het inzamelen van hulpgoederen, zijn er ook mensen in Nederland die vinden dat de vluchtelingen op Lesbos niks te zoeken hebben in Europa. 'De mensen die dat zeggen moeten maar eens ter plekke gaan kijken wat er aan de hand is in Syrië en Afghanistan', antwoordt Marijke enigszins fel. 'Een mens zet zijn kind niet op het water als het land veilig is', doelend op de oversteek die de vluchtelingen uit het Midden-Oosten maken.

'Het is natuurlijk een politieke zaak. Wij kunnen dat niet oplossen, maar we kunnen wat doen en van betekenis zijn. En dat proberen we hier te doen.' De komende tijd blijven de twee kleding en toiletartikelen inzamelen. Waarschijnlijk gaat er in januari opnieuw een transport richting Lesbos.