'We zijn tegen een muur gelopen': Staten willen zorgvuldiger stikstofbeleid

Zorgvuldigheid, betere communicatie en herstel het vertrouwen. Dat is de afdronk van een rustig debat in het Provinciehuis over de stikstofproblematiek.

door Gerwin Peelen

De Provinciale Staten keken woensdagavond terug op de hectiek van de afgelopen weken met het boerenprotest en het opschorten van de maatregelen in de landbouw.

Zo ongeveer alle partijen waren het wel over eens dat de zorgvuldigheid onder de haast heeft geleden. 'We zijn tegen een muur aan gelopen', concludeerde Dirk Vreugdenhil van de ChristenUnie. Hij doelde op de snel opgestelde maatregelen waar de boeren fel tegen ageerden. 'De politiek verzint listen, maar wij laten ons niet kisten. Dat is het gevoel dat buiten heerst', stelde Daisy Vliegenthart van het CDA.

'Gedeputeerde niet gezwicht'

De meeste partijen konden zich ook vinden in het opschorten van de regels. Ook de Partij voor de Dieren vond die tijdelijke opgeschorte regels een goede keuze. 'De gedeputeerde is niet zoals in andere provincies gezwicht om ze in te trekken. Het is niet verkeerd om de regels op te schorten en alles uit te zoeken.'

De gedeputeerde Peter Drenth benadrukte nogmaals dat de regels in Gelderland niet zijn ingetrokken. 'Laat ik het hier nog maar eens zeggen, ze zijn opgeschort. Niet ingetrokken.'

De regels werden volgens Drenth opgeschort, omdat er geen overleg is geweest met de sectoren. 'Voor alle andere sectoren zijn de maatregelen gewoon van kracht.'

'Stop met Natura2000-gebieden'

Forum voor Democratie en de PVV willen dat de strenge stikstofregels worden versoepeld. Daar was geen steun voor. PVV'er Marjolein Faber diende een motie in om voor Gelderse natuurgebieden de status van Natura2000-gebieden in te trekken. 'Die mogelijkheden zijn er. Dan pakken we het probleem bij de wortel aan.'

Andere partijen reageerden geagiteerd op die motie en vonden dat Faber de natuur (en de recreatie) daarmee op de helling zette. Ook een motie van Forum voor Democratie (om de verleende vergunningen te respecteren) en D66 (duidelijke communicatie rondom de stikstofcrisis en de crisis te gebruiken voor de transitie naar een nieuw voedselsysteem) haalden het niet.