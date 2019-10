Bekerstunt De Treffers blijft uit tegen FC Twente

De Treffers was een maatje te klein voor FC Twente in de beker

In de openingsfase deed de ploeg van trainer Jan de Jonge, voormalig coach van De Graafschap, nog wel aardig mee met de eredivisieclub. Maar al snel kwam het verschil in kwaliteit bovendrijven op het volgepakte sportpark Zuid in Groesbeek . Een prachtige goal van Keito Nakamura, die van de zijkant naar binnenkwam en hard uithaalde, betekende na een kwartier 0-1 voor de profs uit Enschede. De rappe aanvaller schoot de bal onberispelijk in de bovenhoek.

Knap werk Centen

Zeven minuten later stond het al 0-2. Na een aanval over veel schijven bediende Menig de behendige Nakamura die opnieuw scoorde. De Treffers, de nummer zes in de Tweede Divisie, kon daar nagenoeg niets tegenover stellen. Namens Twente kreeg ook Berggreen nog twee kansen, maar doelman Dani Centen bracht redding en liet de schade voor rust niet nog verder oplopen.

Het is koud in Groesbeek, maar binnen wordt goed gezorgd voor de aanwezige media

In de tweede helft drong De Treffers iets meer aan. Uit een vrije trap kopte Lowie van Zundert maar net over. Ondertussen was FC Twente echter nog dichterbij de definitieve knock-out. Berggreen en Nakamura zagen een inzet in één aanval allebei op de paal belanden. De Treffers, slap in de eerste helft, beet na rust meer van zich af, terwijl vooral de honderden meegereisde fans uit Twente voor een sfeervolle entourage zorgden.

Geen ommekeer

De Jonge wisselde na een uur nog drie maal, maar ook dat zorgde niet meer voor een ommekeer voor de gerenommeerde amateurclub uit Groesbeek. FC Twente haalde het gas er al snel af na rust en speelde de bekerwedstrijd volwassen en geconcentreerd naar het einde. Van Zundert kreeg nog een goede schietkans, maar legde af op Wilsterman waardoor de mogelijkheid verloren ging. De Treffers kan zich na de bekeruitschakeling weer op de competitie richten, FC Twente gaat een ronde verder.

Sparta Nijkerk wel naar volgende ronde

Voor Sparta Nijkerk was er woensdag wel goed nieuws. De amateurs wonnen met 5-2 op eigen veld van Fortuna Wormerveer en zijn dus door naar de tweede ronde. Met drie goals was Maurice de Ruiter de grote man bij Nijkerk.